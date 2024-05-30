泰國電影來台上映！呈現芭達雅「賺錢之都」現況　預售票贈閃卡

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本片不只擄獲觀眾的心，甚至連看片口味刁鑽的影評人也紛紛給予滿意好評。曼谷評論家協會便表示：「原版電影是對資本主義世界的探索，講述中年男女在殘酷的首都求生存，但泰國選擇講述芭達雅資本主義政權下，敢於夢想的年輕人們的故事，可說是個真正勇敢的選擇！」影劇網站「The Showhopper」則指出：「電影意圖向觀眾傳遞一個重要訊息：生活有時可能會很困難、很黑暗，找到引導心靈走向希望的光明仍然很重要。」
影評網站「Hidden Movie」則評論：「把討債問題講得有技巧，一波三折，讓觀眾全程看得津津有味，在泰國社會的背景下，才算真正過關的趣味性。」娛樂社群「ตั๋วร้อนWorldwide」除了大讚本片「絕對是今年最好、最值得一看的優質泰國電影。電影永遠沒有沉悶的時刻，劇本從開頭、中段到結尾，幾乎沒有任何乏味之處」之外，更還稱讚女主角Yaya的角色與表現，簡直媲美經典港片《天若有情》中的吳倩蓮。如雪花般的好評滿載，就連權威電影評分網站「IMDb」，都讓本片在上映首日獲得9.6分驚人高分。
適逢《分期付款愛上你》即將在台上映，台灣片商也趁勢推出「限量珍藏預售票」，內含兩張可收藏上聯的電影交換券，以及一組兩張包含男女主角Bright與Yaya的演員精美閃卡，即將在本週五（5/31）中午12:00於博客來售票網開賣，數量有限，售完即止。