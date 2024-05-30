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泰國電影來台上映！呈現芭達雅「賺錢之都」現況　預售票贈閃卡

▲泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》即將在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》即將在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

翻拍自台韓愛情經典《當男人戀愛時》的泰國年度話題夯片《分期付款愛上你》，即將在6月21日於台灣催淚獻映。本片由人氣戲劇《特長生》瓦蘇蒂克特皮奇（Waa）編導，並由《流星花園泰國版》的「泰版道明寺」瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright），以及透過電影《把哥哥退貨可以嗎》晉升「泰國億萬票房女神」的烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）攜手主演。《分期付款愛上你》從海報到預告，都給人愛情喜劇的浪漫氣氛，不過電影本身的劇情內容，更是凌駕在愛情喜劇之上，甚至探討了債務的社會問題，以及芭達雅這個多元化城市當中，人們所擁有的掙扎，觀眾得以透過本片看到人生的悲傷、瘋狂和純真。

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這部電影讓泰國觀眾觀賞後紛紛讚嘆：「不僅僅是普通的愛情片，更擁有完整的情感體驗！」「清晰展現芭達雅這個賺錢之都，其體制內外的金錢風格！」「既有趣、幽默、充滿戲劇性，還有精心設計的角色！」「充滿生命和夢想的力量！」「原本以為是純粹的浪漫喜劇，但當我看完之後，卻超出我的預期！」

本片不只擄獲觀眾的心，甚至連看片口味刁鑽的影評人也紛紛給予滿意好評。曼谷評論家協會便表示：「原版電影是對資本主義世界的探索，講述中年男女在殘酷的首都求生存，但泰國選擇講述芭達雅資本主義政權下，敢於夢想的年輕人們的故事，可說是個真正勇敢的選擇！」影劇網站「The Showhopper」則指出：「電影意圖向觀眾傳遞一個重要訊息：生活有時可能會很困難、很黑暗，找到引導心靈走向希望的光明仍然很重要。」

影評網站「Hidden Movie」則評論：「把討債問題講得有技巧，一波三折，讓觀眾全程看得津津有味，在泰國社會的背景下，才算真正過關的趣味性。」娛樂社群「ตั๋วร้อนWorldwide」除了大讚本片「絕對是今年最好、最值得一看的優質泰國電影。電影永遠沒有沉悶的時刻，劇本從開頭、中段到結尾，幾乎沒有任何乏味之處」之外，更還稱讚女主角Yaya的角色與表現，簡直媲美經典港片《天若有情》中的吳倩蓮。如雪花般的好評滿載，就連權威電影評分網站「IMDb」，都讓本片在上映首日獲得9.6分驚人高分。

適逢《分期付款愛上你》即將在台上映，台灣片商也趁勢推出「限量珍藏預售票」，內含兩張可收藏上聯的電影交換券，以及一組兩張包含男女主角Bright與Yaya的演員精美閃卡，即將在本週五（5/31）中午12:00於博客來售票網開賣，數量有限，售完即止。


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