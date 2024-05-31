淘寶618購物開跑！新人註冊即享新人大禮包　還能抽東京來回機票

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淘寶除了商品豐富多元之外，這次活動也相當有誠意，全民一起瓜分百萬大獎讓民眾買之前可先抽紅包，購買累積滿人民幣618元，還可登錄抽獎資格，超狂獎品包括1萬人民幣折扣碼、iPhone 15、機票、超商購物券等超優質獎品。
除了優惠、抽獎豐富到手軟以外，這回淘寶也在618期間做出服務升級，不僅擴大了超商取貨服務，只要下單時選擇官方直郵海運，或是官方集運海運，就能在超商取件，7-ELEVEN取貨的淘友再享中杯熱美式兌換券一張（6月4日前，限量30,000杯）或7-ELEVEN購物金（6月5日至6月20日）。可享稅費全包及售後必保等優質服務的尊榮服務在618期間，若使用7-ELEVEN取貨，還能免費升級！此外，淘寶PLUS也降門檻！凡購買「淘寶PLUS」標籤的商品，只要滿人民幣99元就享包郵免運及24小時專屬客服，且淘寶直接幫你跨境運送到指定地點。
這次618不僅活動商品85折，或跨店滿額每滿人民幣300立減50且淘寶與天貓平台還能合併計算以外，若透過不同支付還享有更多優惠，像是綁定中信帳戶，可以免去1%的手續費，也不需要領券且折抵無上限（限時限量，每人每天限領一次）。另外，刷Visa、聯邦賴點卡，也可以獲得不同折扣優惠券高至$618（限當天領當天使用）！甚至一直到6月20日前，每天00點，還可以領Visa免3%券等。且刷JCB卡不需要領券可享滿額折抵$200，每天00點限量發放。
優惠滿滿，就有網友推薦多款露營小物，希望能夠在活動開跑時手刀購入，像是窩窩頭Q6s家用迷你投影儀、Tawa速開穹頂天幕自動帳篷，以及可愛與時尚兼具的戶外露營收納箱，還有釣椅小馬紮折疊露營凳子跟露營充電電風扇等，都成為這次淘寶618購物大戰中的熱門搶購商品之一。年中想要替自己買點東西的消費者，千萬不要錯過這些優惠活動，把握好康才能節省荷包！