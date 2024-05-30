故宮百年院慶暖身起跑！增設玻璃入口亭「6月下旬再開說明會」

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蕭宗煌表示，故宮既是海內外遊客必訪的國際博物館，也承載臺灣這片土地共同的歷史記憶。「故宮100+」象徵故宮的堅韌永續，期待透過「故宮100+」系列活動，全面回顧故宮的典藏、歷史，展現研究、科技、文創量能，也歡迎各界人士一起重新發現故宮，迎接下一個百年盛景。
蕭宗煌指出，規劃「故宮100+」除了回顧故宮百年歷史，同時期待以全新思維創造故宮，讓故宮不僅成為臺灣的故宮、亞洲的故宮，也是世界的故宮。日前行政院院長卓榮泰也給予指示，勉勵故宮除了是台灣、亞洲、世界的故宮，也成為「全民的故宮」，讓故宮融入民眾的生活中，這將是故宮團隊接下來努力的目標。
蕭宗煌說明，為迎接故宮百年院慶，新故宮計畫南北院工程進度如期進行。北部院區行政大樓及圖書館新建工程預計今年8月竣工，圖書文獻大樓（第二展覽館）預定同年度12月整建竣工；南院國寶館新建工程則預定116年底開館營運。
針對北院正館規劃增設入口亭，蕭宗煌提到，109年故宮（含北院正館、華表大道及牌坊）登錄為歷史建築，依文資法研擬修復及再利用計畫，並於111年、113年兩度舉辦公開說明會，增建正館入口亭目的為改善目前入口動線，整合正館地下一層、一樓及二樓進出動線，增加公共服務空間，預定6月下旬將再次舉辦公開說明會，廣邀關心此項議題的各界人士及民眾參與，以凝聚最大的社會共識。後續故宮也將參酌回饋意見，通盤檢討修正計畫後，提請文資審議委員會審議。
故宮副院長黃永泰分享，為慶祝故宮100週年院慶，將舉辦老照片徵集活動，並推出豐富的紀念文創商品，包含「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦」及郵摺、蘇軾書法專書、故宮100週年紀念郵票與小全張、紀念幣等，並攜手金門酒廠、臺灣菸酒公司及其他民營單位合作開發紀念酒。
另有「院慶LOGO設計競賽」熱烈徵件中，報名至6月4日止，總獎金新臺幣20萬元（含稅），包含金獎1名獎金10萬元，銀獎1名獎金3萬元，銅獎1名獎金2萬元；另有優選5名，獎金各1萬元。歡迎具中華民國國籍、年滿18歲（含）以上個人或團體（限3人以內）設計好手踴躍報名參賽，共同參與這珍貴難得的歷史時刻。
故宮副院長余佩瑾指出，下半年南北院精彩展覽接力登場，為故宮100週年提前暖身。此外，明年故宮與法國巴黎凱布朗利博物館攜手合作，赴法展出「龍展」，透過87組件精選展件，吸引法國觀眾認識神秘的東方龍文化。
另今年4月24日捷克「國家文物保護法」修正案（該法為捷克司法免扣押修法案）正式生效，在司法免扣押的原則下，故宮文物預定明年9月至12月首次赴捷克展出，由故宮與捷克布拉格國家博物館攜手合作「故宮文物百選及其故事」特展，精選〈翠玉白菜〉、〈清明上河圖〉等約百件珍品並搭配數位展件，訴說古代藝術中的科技工藝、風景與常民生活，展現故宮文物的故事及藝術風格。