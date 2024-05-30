賴清德拋「兩岸互不隸屬」！吳子嘉見最新民調示警：他要小心

藍議員籲勇敢賣地　盧秀燕懶理網路惡意「別低估台中人的智慧」

▲市議員李中鼓勵市長盧秀燕，為了台中市的發展與建設「要勇敢賣地」。（圖／李中提供，2024.05.30）
▲市議員李中鼓勵市長盧秀燕，為了台中市的發展與建設「要勇敢賣地」。（圖／李中提供，2024.05.30）

記者顏幸如／台中報導

台中市今年3月標售底價逾200億的13、14期土地，引起正反兩極看法，市議員李中今天質詢時，鼓勵市長盧秀燕為了台中市的發展與建設「要勇敢賣地」。盧秀燕表示，她可以理解林佳龍任內為何大量舉債，因為「沒有錢萬萬不能」；自己不是賣土地，是換地做建設，「做我們該做的事」，各項民調顯示市民認同她的施政，不會在意極少數人的網路惡意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市不顧中央勸阻，於3月初標售100多筆市有地，遭綠營批是「燕子不動產」、罔顧居住正義。國民黨市議員李中今（30）日總質詢時，鼓勵盧秀燕為了台中市的發展與建設，不要害怕賣地，要她大大方方地依據建設需求適當處分抵費地，台中市的建設才能跨大步前進。

李中說，這兩天民進黨議員在總質詢時質問為什麼建設做得這麼慢，但先前地政局處分抵費地時，又叫盧秀燕不可以賣地，內政部還跳出來呼應，這是典型的又要馬兒好、又要馬兒不吃草！民進黨執政的台南與高雄也都大量賣抵費地，民進黨卻用雙重標準來指責盧秀燕，這是不對的。他希望盧秀燕不要畏懼流言，積極處分資產、為市民造福。

▲盧秀燕表示各項民調顯示市民認同她的施政，不會在意極少數人的網路惡意。（圖／李中提供，2024.05.30）
▲盧秀燕表示各項民調顯示市民認同她的施政，不會在意極少數人的網路惡意。（圖／李中提供，2024.05.30）
盧秀燕則感慨市政工作「有錢不一定能，沒錢萬萬不能」，台中市基本開銷之外，每年歲入短差2、3百億，癥結在1999年修改財劃法後，統籌分配款從40%改為25%，難怪前市長林佳龍每年要舉債200億，她上任時舉債額度只剩80幾億，幸好這幾年財政調度得宜，財政等級從3級升到2級。

對於外界批評她買土地，盧秀燕說，她是用政府的地換民眾的地來做建設，這樣一來「路才有辦法開、建設才能做、福利才能做」，至於極少數人的想法、網路的惡意「不要管他，做我們該做的事」。她表示市民感受到台中有進步，各民調給市府團隊正面的評價，代表市民同意她的作法，「不要低估市民的智慧，市民知道台中在轉變、台中在建設、台中越來越好」。

李中鼓勵她不要擔心流言，應該適當處理資產充裕市庫，為了台中的發展，所有該做的事情都要去做。

轟台中市府淪「燕子不動產」　綠營：標售724億土地成炒房幫兇

挨批「燕子不動產」賣地炒房　中市府：抵費地興辦社宅成本相對高

地政系大學姐開講了！洗白「燕子不動產」　盧秀燕細說賣市地原則

地王每坪101.1萬！中市重劃區抵費地標售率不到4成　溢價僅7%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生