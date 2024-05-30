藍議員籲勇敢賣地　盧秀燕懶理網路惡意「別低估台中人的智慧」

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李中說，這兩天民進黨議員在總質詢時質問為什麼建設做得這麼慢，但先前地政局處分抵費地時，又叫盧秀燕不可以賣地，內政部還跳出來呼應，這是典型的又要馬兒好、又要馬兒不吃草！民進黨執政的台南與高雄也都大量賣抵費地，民進黨卻用雙重標準來指責盧秀燕，這是不對的。他希望盧秀燕不要畏懼流言，積極處分資產、為市民造福。
盧秀燕則感慨市政工作「有錢不一定能，沒錢萬萬不能」，台中市基本開銷之外，每年歲入短差2、3百億，癥結在1999年修改財劃法後，統籌分配款從40%改為25%，難怪前市長林佳龍每年要舉債200億，她上任時舉債額度只剩80幾億，幸好這幾年財政調度得宜，財政等級從3級升到2級。
對於外界批評她買土地，盧秀燕說，她是用政府的地換民眾的地來做建設，這樣一來「路才有辦法開、建設才能做、福利才能做」，至於極少數人的想法、網路的惡意「不要管他，做我們該做的事」。她表示市民感受到台中有進步，各民調給市府團隊正面的評價，代表市民同意她的作法，「不要低估市民的智慧，市民知道台中在轉變、台中在建設、台中越來越好」。
李中鼓勵她不要擔心流言，應該適當處理資產充裕市庫，為了台中的發展，所有該做的事情都要去做。