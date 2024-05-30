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Google海量內部文件洩露！SEO搜尋黑盒子大解密　被質疑長期說謊

▲日前多達2500頁Google內部文件遭到洩漏，海量文件曝光讓外界第一次有機會得窺Google SEO的法則，同時也驚訝地發現，許多內容竟跟Google長期以來所宣稱的原則相左。（示意圖／取自Pixabay）
▲日前多達2500頁Google內部文件遭到洩漏，海量文件曝光讓外界第一次有機會得窺Google SEO的法則，同時也驚訝地發現，許多內容竟跟Google長期以來所宣稱的原則相左。（示意圖／取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

Google SEO對所有內容網站來說，可能是最重要的演算法，因為它決定了哪些網站更容易被大眾看到，進而也等於決定了哪些網站會存活哪些網站會消亡。不過，Google對於SEO的說明始終很籠統，從外界看來，Google SEO就像是個神秘的黑盒子，雖然知道一些原則，但不清楚具體如何運作。不過，日前多達2500頁Google內部文件遭到洩漏，海量文件曝光讓外界第一次有機會得窺Google SEO的法則，同時也驚訝地發現，許多內容竟跟Google長期以來所宣稱的原則相左。

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根據《Verge》報導，在SEO領域工作了十多年的資深SEO專家菲什金（Rand Fishkin）表示，這些文件是來自一位Google內部的「吹哨者」，這位消息人士分享海量Google內部文件，就是為了讓外界能夠更了解Google SEO的原理，同時也戳破Google長期以來所宣稱的謊言。

這些文件解釋了哪些因素和網頁元件會影響搜尋結果，涵蓋了大量的細節，一般人就算看到文件也難以理解其含義，即使是SEO專家，也需要花些時間來消化，且由於決定搜尋排名的演算法實在太複雜，光憑洩漏的2500頁文件內容，也沒辦法完全釐清搜尋排名的演算法。

不過，菲什金整理出一些重點，質疑Google過去長期以來的說明並不符合事實。比如說，Google否認有使用Google Chrome瀏覽器數據來判斷搜尋排名，但在文件中卻有標記為「chromeInTotal」的排名屬性標籤。

另外文件中找到與Google過去說法不符的內容還有許多，像是Google否認使用網站權重（Domain Authority）當作搜尋排名因素，但是卻有標記為「siteAuthority」的排名屬性標籤。

菲什金強調，某種程度來說，自己不完全責怪Google不願意透露SEO演算法的秘密，但是故意說謊否認事實則是另一回事。菲什金表示，希望以後大眾看到Google對於搜尋排名的說明，能夠了解這只是Google的「一面之辭」，並不一定代表事實就是如此。

對於大量內部文件洩露，Google僅證實被曝光的確實是公司文件，但拒絕發表進一步評論。而對於菲什金透過這些洩露的內容來推測搜尋排名演算法的公式，Google則回應稱，「不要根據斷章取義、過時或不完整的資訊做出不準確的假設」。Google強調，已經大量和大眾分享搜尋排名系統的運作原則，不過公司也必須保護搜尋結果不會遭到有心人士操縱。

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