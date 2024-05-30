Google海量內部文件洩露！SEO搜尋黑盒子大解密　被質疑長期說謊

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這些文件解釋了哪些因素和網頁元件會影響搜尋結果，涵蓋了大量的細節，一般人就算看到文件也難以理解其含義，即使是SEO專家，也需要花些時間來消化，且由於決定搜尋排名的演算法實在太複雜，光憑洩漏的2500頁文件內容，也沒辦法完全釐清搜尋排名的演算法。
不過，菲什金整理出一些重點，質疑Google過去長期以來的說明並不符合事實。比如說，Google否認有使用Google Chrome瀏覽器數據來判斷搜尋排名，但在文件中卻有標記為「chromeInTotal」的排名屬性標籤。
另外文件中找到與Google過去說法不符的內容還有許多，像是Google否認使用網站權重（Domain Authority）當作搜尋排名因素，但是卻有標記為「siteAuthority」的排名屬性標籤。
菲什金強調，某種程度來說，自己不完全責怪Google不願意透露SEO演算法的秘密，但是故意說謊否認事實則是另一回事。菲什金表示，希望以後大眾看到Google對於搜尋排名的說明，能夠了解這只是Google的「一面之辭」，並不一定代表事實就是如此。
對於大量內部文件洩露，Google僅證實被曝光的確實是公司文件，但拒絕發表進一步評論。而對於菲什金透過這些洩露的內容來推測搜尋排名演算法的公式，Google則回應稱，「不要根據斷章取義、過時或不完整的資訊做出不準確的假設」。Google強調，已經大量和大眾分享搜尋排名系統的運作原則，不過公司也必須保護搜尋結果不會遭到有心人士操縱。