真無線電視來了！LG OLED evo M4靠小黑盒傳輸 AI加持影像更細膩
▲LG推出了OLED evo M4新款顯示器，配置全球首創4K 144Hz真無線影音傳輸技術，透過「影音傳輸盒」就可以直接將影像傳到電視上，徹底解決線材帶來的視覺干擾。（圖／記者周淑萍攝）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-05-30 18:11:14
搶在Computex開展之前，三星和LG陸續在台灣推出新款顯示器，且都不約而同導入AI技術。LG今（30）日推出了OLED evo M4，為全球首創4K 144Hz真無線影音傳輸技術，透過「影音傳輸盒」就可以直接將影像傳到電視上，徹底解決線材帶來的視覺干擾，此外，今年OLED新款都內建α11 AI 4K 影音處理晶片，讓效能、影像運算能力都有大幅度的提升，但想要享受最新科技，M4真無線77吋要價19萬9000元。
LG提到，OLED電視上市11年來，穩居全球OLED銷售冠軍 ，在技術研發方面持續突破，今年推出OLED evo M4首創4K 144Hz真無線影音傳輸技術，讓HDMI 外接訊號源皆可獨立連接至真無線 4K 影音傳輸盒 (Zero Connect Box) ，不用直接連接顯示器，且傳輸盒採用無線傳輸，可以隨意擺放在家中的角落，此外。M4 真無線系列還能透過WOWCAST無線連接LG Soundbar，讓M4成為中央聲道與Soundbar同時發聲。 而全球都在瘋AI，新款電視也跟上。LG今年推出的 OLED evo M4與G4系列均搭載α11 AI 4K 影音處理晶片，官方指出，AI效能提升高達670%、影像運算能力增加770%，且CPU效能增強280%，可以讓明暗細節及主客體表現更加立體，各種AI技術的加持，讓影像更細膩，聲音更具張力，大幅優化畫面細節。 ▲LG今年推出的 OLED evo M4與G4系列均搭載α11 AI 4K 影音處理晶片，將帶來更細膩的畫面。（圖／記者周淑萍攝）
在自家的webOS系統也有更多智慧功能加入，像是AI音律辨識能根據人聲哼唱進行辨識並搜尋，還有AI智慧專屬設定能根據環境及影像內容調整音效與亮度，並根據喜好客製化畫面呈現。全新的webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級。
三星的部分，今年推出2024年奧德賽Odyssey OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewFinity全新陣容。將AI應用於桌上型顯示器，透過AI影像升頻、AI智慧抗噪，讓視覺、聽覺全面提升。其中，廣受消費者喜愛的奧德賽Odyssey系列，首次在台推出OLED平面機型Odyssey OLED G8，搭載NQ8 AI第三代高效處理器，擁有全新抗眩光真霧面技術；智慧聯網顯示器Smart Monitor M8也支援AI應用；ViewFinity S8、S6顯示器配備全新90W USB-C輸出，加上精準的色彩表現，專為創作工作者所設計。
▲LG 2024年的OLED機種，有各種AI技術加持，讓影像更細膩，聲音更具張力，大幅優化畫面細節。（圖／記者周淑萍攝） ▲LG全新的webOS 24支援今年所有系列新品，並保證消費者長達5年的系統升級。。（圖／記者周淑萍攝） ▲三星推出2024年奧德賽Odyssey OLED、智慧聯網顯示器Smart Monitor和創作者系列ViewFinity全新陣容。（圖／官方提供）