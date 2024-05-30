涼糕哥又出事了！宜蘭擺攤慘遭「有心人謀害」 未來謝絕粉絲送禮
人紅是非多！9年前因為在傳統市場賣涼糕而爆紅的帥哥游勝綸，被外界封為「涼糕哥」，近期他回鍋在各地傳統市場擺攤，卻不料接連遭遇其他攤販抗議、市場不租攤位等爭議事件。今（30）日涼糕哥再度爆料，日前在宜蘭羅東擺攤，遭有心人陷害，差點誤食「工業酒精」，因此未來他將謝絕所有粉絲的贈禮。
記者潘毅／綜合報導
涼糕哥今（30）日下午在臉書發文透露，「上次宜蘭羅東，有人用礦泉水瓶裝工業酒精給我們喝」，所幸當下有發現味道不對，團隊所有人都沒有喝到。而遭遇「有心人陷害」的事件，已經讓涼糕哥充滿憂慮，「有時真的很餓，百忙之中可能開了就喝了」，因此決定未來不再收下粉絲的禮物、食物，「謝謝大家每次都送飲料、送食物，但以後不要送了，現在有心人太多了，要買飲料，我買來請大家喝就好，謝謝大家的愛。」
得知涼糕哥的遭遇後，不少粉絲也相當氣憤「誤食工業酒精是會害死人的」、「這個是可以報警備案的程度欸」、「人紅是非多，涼糕哥辛苦了，要好好保護自己」。
工業酒精不小心喝到會死人！誤食症狀一次看
事實上，工業酒精售價相當便宜，工業酒精中的甲醇含量佔4％，有人只服用純甲醇4cc就失明，推算只要喝下100cc的工業酒精就可能失明。另有人服用40％的甲醇15cc就送命，不過也有病人喝下500cc仍未致命。一般而言，成人服用純甲醇達每公斤體重0.25cc，會有嚴重中毒；每公斤體重0.5cc以上可能致死。
早期曾有不肖業者，將便宜的工業酒精加入酒類販售，製成「假酒」藉此節省成本，造成不知情顧客喝下後，出現嗜睡、噁心、嘔吐腹瀉等症狀，嚴重者會導致永久性失明，甚至死亡。
史上最嚴重的假酒案，發生於1951 年在美國亞特蘭大，當時商人為了降低成本，將含有甲醇重量百分濃度 35~40% 的冒牌威士忌流入市面，在僅僅五天之內導致了 323 人中毒、41 人死亡。