特企／SHOPLINE 再進化 首推「一鍵訂閱」打造最強擴充功能商店
全球智慧開店平台 SHOPLINE 舉辦2024 夥伴大會，亮相下半年「開放生態圈」全新計畫，除了推出全台首創「一鍵訂閱」夥伴擴充功能的服務、優化 SHOPLINE 擴充功能商店使用體驗，亦發表全新「聯盟夥伴和代理商分級」計畫。SHOPLINE 今年邁入第十一年，除了與商家共同創下許多里程碑，業界夥伴的支持更是成長的動能關鍵。SHOPLINE 董事總經理葉力維表示：「開放生態圈一直是我們重點發展的策略目標之一，除了借助跨領域產業夥伴的專業技術和能力，為我們的商家拓展更豐富的應用場景，對夥伴方面我們也希望建立制度完善的合作模式，透過整合雙方優勢與資源，幫助夥伴發掘更多潛在商機，打造三方共榮共好的開放生態體系。」
SHOPLINE 擴充功能商店致力為商家提供豐富的解決方案，自推出以來，已上架近 200 款自主研發和第三方擴充功能，服務涵蓋 AI 自動化行銷、網紅媒合、資安防護、數據管理等多元面向，擴充功能安裝滲透率超過 70 %。而今更領先全台推出「一鍵訂閱」夥伴擴充功能服務，商家只需要在擴充功能商店點選「立刻安裝」，即可一鍵訂閱由第三方開發的擴充功能，完成部分擴充功能安裝、付費、開通與自動續訂的服務，過程中無須透過人工串接，商家也不需與技術夥伴來回對接溝通，大幅提升營運效率；此外也提供多元的方案機制，讓商家能彈性選擇訂閱週期，助力夥伴提高轉換率。
SHOPLINE 開放生態圈透過完整開發文件、教育訓練工作坊和技術支援，降低夥伴進入的技術門檻與開發成本，過往夥伴上架擴充功能商店需客製化開發，從洽談、測試到上線平均耗時半年，現在最快一週即可完成擴充功能串接與上線。行銷科技新創公司 Tagnology 於去年 7 月與 SHOPLINE 合作，提供商家社群 UGC 用戶口碑內容牆、口碑行銷自動化等服務，Tagnology 客戶經理賴欣佑表示：「SHOPLINE 高度完善且開放的 API 基礎建設，能夠讓開發商透過擴充應用程式的方式與平台攜手一同服務店家，幫助店家提升業績，而平台本身也會引薦客戶甚至拓展海外市場，達到三贏的局面，這樣的生態在台灣幾乎前所未見。」
除了技術串接夥伴，SHOPLINE 也擴大招募銷售夥伴，推出全新「聯盟夥伴和代理商分級」計畫和優渥獎金制度，期望結盟各產業夥伴一同擴大潛在客群、提升市場曝光和能見度，自分級計畫推出一個月以來，已有逾 10 間夥伴積極響應。展望未來，SHOPLINE 期望邀請更多夥伴加入，攜手建立電商界最有「賣」點的開放生態圈。