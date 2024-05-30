火鍋控必嚐！超台火鍋「狂一鍋」登陸義享 6/1買一送一
義享時尚廣場再度迎來餐飲生力軍！樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」第14家直營店即將在6月正式插旗。「狂一鍋」將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，變身成鍋物上桌，充滿驚喜的好𠰌道，火鍋控不要錯過。6月1日下午5點開始試營運，特別推出當日限量100組的「全品項鍋物套餐買一送一」。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場5F「狂一鍋」主打台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底相互結合，推出包含功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋等各式風味，套餐價只要389元起。不只口味獨特，「桌邊現炒」也是一大特色，由專人熱炒爆香食材，帶出鍋氣與香氣，現場香氣四溢，令人食指大動。
樂多多集團董事長林少鈞指出，不僅研發團隊積極投入品牌口味的推陳出新，另外更大力邀請以「台菜95味」邏輯，將台灣料理發揚光大的黃景龍主廚，為「狂一鍋」設計出讓人食指大動的「客家鹹湯圓」湯底。
黃景龍表示，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，是研發過程中最大的考驗。「客家鹹湯圓」透過桌邊以豬油炒香五花肉，依序將乾香菇、蝦米、蒜頭入鍋爆炒，再注入高湯與蒜苗，湯滾後放入紅白湯圓，最後以胡椒粉、紅蔥酥、香菜與芹菜來提味，香氣撲鼻的絕妙創意融合，絕對適合喜愛台式風味的朋友們到店體驗。
「狂一鍋」最暢銷的招牌套餐，則是以每天現炸獨家配方醃製排骨酥所製成的「功夫排骨酥鍋」，搭配溫潤爽口的柴魚高湯，消費者可以依據個人喜好任意搭配牛/豬/雞肉或是海鮮，讓食材口感更加豐富多層次，令人回味無窮。自2021年狂一鍋第一家門店開幕以來，光是排骨酥的總銷售量，堆疊起來就高達200座台北101大樓。
套餐內容均附蔬食自助吧、主食附餐，餐後再來個霜淇淋，才算是圓滿整個新台式火鍋的儀式感。
歡慶「狂一鍋」進駐高雄義享時尚廣場5F，6月1日下午5點開始試營運，特別推出當日限量100組的「全品項鍋物套餐買一送一」(每組最多4位，以價格較高者計價)。