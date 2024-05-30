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韓韶禧修圖過頭！零濾鏡照瘋傳　「蘋果肌歪斜」嚇壞粉絲：不自然

▲韓韶禧昨（29）日出席位於首爾的品牌活動，有網友認為她的蘋果肌太僵硬，看起來很不自然。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧昨（29）日出席位於首爾的品牌活動，有網友認為她的蘋果肌太僵硬，看起來很不自然。（圖／韓韶禧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

29歲南韓女神韓韶禧先前和演員柳俊烈鬧出劈腿疑雲，隨著兩人分手，風波也逐漸平息，她也將重心放在工作上，先前她出席品牌活動，以一身湖水綠洋裝現身，大方露出螞蟻腰和性格刺青，然而照片曝光後，卻有網友發現她的臉蛋僵硬，似乎有點變形，看起來十分不自然。

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▲韓韶禧不再談論感情事，只在IG曬出工作美照。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧先前和演員柳俊烈鬧出劈腿疑雲，隨著兩人分手，風波也逐漸平息。（圖／韓韶禧IG）
韓韶禧昨（29）日出席位於首爾的品牌活動，身穿削肩上衣，搭配同色系長裙，露出大片美背、鎖骨，以及纖細腰身，她側腰上的刺青更是難得被看光，整個人氣質清新優雅，然而現場照曝光後，卻有網友認為她的蘋果肌太僵硬，看起來很不自然，立刻引發網友熱烈討論。

今（30）日韓韶禧在IG一連曝光多張現場美照，加上朦朧濾鏡讓她看起來如夢似幻，不到短短1小時就吸引超過18萬人朝聖，不少網友紛紛大讚，「優雅的女人」、「美得不可思議」、「只有她能把這件洋裝駕馭得這麼好」、「這是公主啊」，然而卻有網友表示，這和原圖有些差距。

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▲現場照曝光後，有網友認為韓韶禧的蘋果肌太僵硬，看起來很不自然。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）
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▲朦朧濾鏡讓韓韶禧看起來如夢似幻，不到短短1小時就吸引超過18萬人朝聖。（圖／翻攝自IG@xeesoxee）
事實上，韓星韓韶禧先前與柳俊烈戀情鬧得沸沸揚揚，男方捲入「無縫接軌」疑雲卻始終未出面發聲，兩人最終結束3個月短命戀，過程中韓韶禧無數次暴走，導致一度出現退粉潮，但隨著事件逐漸平息，她也重新回到正軌上。

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