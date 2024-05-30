核三延役、新技術？跳電怎解？經長郭智輝解密新政府能源政策

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郭智輝表示，有關核電廠現況，持續以公開透明的態度與周邊居民溝通。核三廠已超過法定執照換發申請期限，執照屆期後，依現行法律不得繼續運轉，但他今日也說，2025到2028年AI需求爆炸期，或許核三可以當作一個考量，但還是要有前提（可行、安全與共識下）與修法下才能進行。
經濟部指出，核電雖可提供無碳電力，但社會仍有不同意見，將尊重社會多數意見。若要繼續使用，也需確保核安及面對核廢料問題，延役部分則需再修法。另外，新北市府雖已核准核一乾貯，惟尚未核定核二乾貯而無法興建。短期的目標是推動乾貯，長期則要參考國際經驗，面對永久存放議題，有序推動，持續溝通。
至於日前桃園地區時不時跳電，大家關心如何改善台灣電網韌性？台電代理董事長曾文生表示，由於用電成長、設備老化以及人口成長，目前最需要改善的是末端配電到民生用電的這一哩路，因為局部小型電線饋線的建設不及用電需求大增。為此，台電準備好了，因此也希望地方政府一起來努力，讓末端配電能穩定，降低跳電的風險，強調要有穩定的電力設備，才能有穩定的電力。
而協和電廠改建如果無法推動，是否有替代方案？郭智輝表示，這個沒有替代方案，必須推動，因為隨北東電網內機組陸續除役，2025年起電源將僅剩和平電廠130萬瓩，供需缺口達470萬瓩，已超過自其他區域傳輸最大供電能力，再加上未來減煤趨勢，缺口恐進一步擴大。即使考量核能延役，不僅時程難以估計，缺口也仍然存在，以區域平衡觀點，協和更新勢在必行。