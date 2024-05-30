高雄觀光再傳捷報！星級旅館家數榮居六都之冠

高雄觀光再傳捷報！高市府觀光局29日舉辦「高雄市旅館星級評鑑授證典禮」，高雄輔導通過星級評鑑之旅館為15家，全高雄市達到41家，為六都之最。高市府觀光局指出，此輔導計畫共15家旅館通過星級旅館評鑑，其評鑑等級劃分與基本評分項目包含清潔、安全、衛生等，四星以上星等另包含餐宴、會議室、休閒等硬體設施，以及更優質的服務品質等。
記者陳美嘉／高雄報導
觀光局長高閔琳表示，觀光局積極推展高雄觀光，不僅積極辦理黃色小鴨等各類大型活動、推展演唱會經濟，旅宿業亦是輔導有成。此次輔導計畫評定為五星級旅館者包括義大皇家酒店、高雄承億酒店及高雄福華大飯店3家；四星級旅館為高雄福容大飯店及高雄翰品酒店2家；三星級至一星級的旅館則有高雄信宗大飯店、碧港良居商旅西子灣二館、媚力泊飯店、鳥巢旅館、夏優旅居、三華大飯店、巴黎商旅、國眾大飯店、單人房高雄站前館、鈺陽鴻旅館等10家。
此外，首次辦理的「ISQM國際服務品質認證」除上述旅館通過外，尚有寒軒大飯店、碧港良居商務站前館、美麗四季精品旅館3家通過，共計17家。此認證係以客戶需求為主要考量，從「空間環境」、「服務流程」與「人員服務品質」等面向，帶給顧客立即性回饋，進而增加滿意度與忠誠度。
觀光局補充，112年陸續辦理旅宿輔導計畫包括舉辦穆斯林認證、環保旅宿以及全國首創的性別友善旅宿等系列培力課程，同時也包括了星級旅館評鑑輔導計畫。為推動旅宿業接軌國際、永續發展，今年更特別規劃「2024 高雄永續觀光力」系列培力課程，自3月起共計有8個場次12堂主題課程，特別邀請學者專家和業界達人分享觀光旅遊市場趨勢及飯店旅宿業行銷管理的新知與實務經驗。最終2場課程將於6/6舉辦，主題為樂齡銀髮旅遊、多元旅遊體驗及異業結盟，完全免費，歡迎高雄觀光業界踴躍報名。