45歲女星吳佩慈升級4寶媽身價飆漲至232億！淡出演藝圈10年近況曝
45歲的女星吳佩慈在1998年出道，但僅僅過了16年，就在2014年為了富商男友紀曉波淡出演藝圈，還接連生下2子2女，成為4寶媽。雖然吳佩慈與紀曉波始終沒有步入婚姻，但身價卻已飆升到232億，相當富有。而幾乎沒在使用社群的她，生活相當低調，鮮少在外公開露面，而日前現身圈內友人張新悅的慶生餐會，近況因此曝光。
記者施以慧／綜合報導
香港藝人張新悅日前適逢48歲生日，她在IG上曬出慶生派對的照片，一群好姐妹各自獻上鮮花以及蛋糕，眾人臉上也帶著愉悅笑容，而當中身穿卡其色風衣的女子，就是好久不見的吳佩慈。只見他留著一頭招牌長捲髮，笑得特別開心，雖然已經45歲，但臉上幾乎不見歲月留下的痕跡，看不出來已經是4寶媽。
吳佩慈過去在剛出道時，憑藉著精緻臉蛋及姣好身材，剛在鏡頭上露面就備受關注，只是在認識紀曉波後，吳佩慈開始淡出，2014年更發表引退宣言，向媒體坦言自己已經確定人生方向，想為了家庭和男友全面退出演藝圈，專心在家照顧小孩，當個好媽媽。
後續甚至還有謠言傳出，吳佩慈備受紀曉波的母親崔麗傑寵愛，每產下1胎，崔麗傑就會給吳佩慈更多錢，過去還曾爆出紀曉波在吳佩慈名下存進的資產，已經超過200億台幣。再加上房產和股票，身價高達232億。值得一提的是，過去紀曉波在澳門博彩業嶄露頭角，後轉戰香港商界，但2014年卻傳出陷入財務危機，由於公司付不出上億元的執照費用，導致營業執照慘被取消，而去年11月，紀曉波還被認定為犯罪集團首腦，被判監8年6個月。