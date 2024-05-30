T1總冠軍賽／雲豹94:79血洗戰神！卡森斯狂砍20分　系列賽3:0聽牌

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比賽首節，蔣淯安化身戰神，外線共4投3中手感火燙，狂砍14分，而洋將克羅馬也貢獻9分，而戰神則只有3人有分數進帳，且外線5投0中，讓雲豹在第一節結束以33：18大比分領先戰神。
進入第二節後，雖然雲豹進攻節奏放緩，洋將強森多次切入禁區得手，單節拿下9分，但戰神外線命中率依然低迷，總共6投僅1中。此外，戰神後場也頻頻發生傳球失誤，陳文宏、林秉聖單節就分別出現3次以及2次失誤，導致球隊無法將比分拉近，半場結束雲豹以52：38領先戰神。
雲豹蔣淯安在前2節就攻下17分、2籃板、1助攻，而克羅馬則繳出13分、2籃板、6助攻外加5抄截的超全面表現。另一方面，在外線失靈的狀況下，強森支撐起戰神團隊得分，上半場6投5中，攻下15分、10籃板、4助攻，另名洋將恩多也砍下次高的13分。
戰神進攻大當機 李啓瑋狂飆3分彈
兩隊易籃後，雲豹持續猛攻，李啓瑋連續射進2顆三分彈，打出一波8：0攻勢，將分差拉開到20分以上，逼得戰神不得不喊出暫停。第三節進行7分鐘後，戰神單節只攻下4分，讓雲豹將比分拉開到71：42，此時領先已經超過30分。
不過在第三節末段，戰神後衛「大聖」林秉勝爆發小宇宙，接連搶下2抄截，成功執行快攻得分，些微將比分拉近。決勝節前段，輪到雲豹進攻斷檔，戰神掌握失誤打出一波10：0的攻勢，將比分追近至69：82。進入決勝節尾聲，雲豹團隊找回進攻手感，穩住兩方分差，最終以94：79血洗戰神，也收下在冠軍系列賽的第3勝。