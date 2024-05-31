虎航今10:00開搶！「全航線都有」單程未稅799元起 折扣碼享85折
2024TEE台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會）於今（31）日至6月3日在世貿一館登場，低成本航空「台灣虎航」不但有參展，還祭出線上旅展優惠「全航線促銷單程未稅價799元起」，並且加碼推出限定折扣碼，購票時輸入「ITSALE」，票價最高享85折優惠，旅展現場更有抽獎活動，有機會賺得「不限航點來回機票」、「最高3000元回饋金」。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣虎航此次因應2024TEE台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會），推出線上旅展，全航線促銷799元起，有別於上週高雄旅展僅針對高雄、台中出發之航線，此次北、中、南都適用。促銷期間為明（31）日上午10:00起準時開搶，活動至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。
虎航此次還比照上週高雄國際旅展，同樣有加碼推出限定折扣碼，購票時輸入「ITSALE」，購買7～8月全航線票價享「88折優惠」；購買其他月份全航線票價享最高「85折優惠」。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，可享票價「最高8折」，還再賺8%回饋金。
此外，到TEE台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會）現場也另有優惠，台灣虎航攤位還有抽獎活動，有機會賺得「不限航點來回機票」、「最高3000元回饋金」、「王子大飯店住宿券」等好禮。
另外，星宇航空也正式宣告將於7月16日開始，每日兩班往返台北-香港 ，以全新A350-900及A330-900neo廣體客機機隊，即日起可預訂。星宇航空並推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要4萬哩、豪華經濟艙2萬哩、經濟艙僅1萬5,000哩即可兌換，數量有限，換完為止。
並且與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，特別推出香港主題樂園酒店3天2夜2萬3,599元起、皇悅卓越酒店（銅鑼灣店）1萬1999元起等優惠方案，此外星宇航空COSMILE會員下單即贈香港3G網卡；6月30日前刷玉山星宇航空聯名卡，再享額外3,000元優惠及昂坪360來回纜車門票乙張，限量 1,000 份，送完為止。