瘦子以後住「女生宿舍」！升格2寶爸當女兒傻瓜 經紀公司證實了
前饒舌團體頑童MJ116的成員E.SO瘦子（陳昱榕），憑藉著帥氣的外表和超強的饒舌功力，在台灣大紅大紫，成為一線歌手，還被粉絲封為「行走的費洛蒙」，而這樣高人氣的他卻在2022年5月宣布與交往多年的圈外女友「Jennifer」登記結婚，掀起不小的「集體失戀潮」，更在婚後不到1個月公布愛妻懷孕的喜事。如今瘦子的老婆再懷上第2胎，還是個女寶寶，瘦子的家未來會變成「女生宿舍」。
記者施以慧、黃雅琪／綜合報導
根據《Nownews今日新聞》記者實際求證，確定瘦子即將晉升2寶爸，肚子中的寶寶是女生，由於第1胎也是女孩，意味著以後瘦子將住在「女生宿舍」裡。而目前瘦子所屬的本色音樂坦言：「對，很開心本色大家庭又要多1位成員了，謝謝大家的關心。」
據悉，瘦子愛妻的孕肚已經藏不住，身旁友人都已經知情。而已經有1個寶貝女兒的瘦子，對於第2胎仍是女孩毫不在意，也透露自己就是「女兒傻瓜」。
回顧在Jennifer懷上第1胎時，瘦子當時就開心表示會將女兒當成公主：「每天都在倒數，很興奮，接下來會休息一陣子，恭迎公主駕到。」甚至在被詢問到是否會犒賞老婆時，瘦子也毫不掩飾他「寵妻魔人」的心情，霸氣回覆：「老婆本來就是拿來犒賞的。」