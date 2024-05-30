美下修第1季GDP！道瓊早盤大跌逾300點 Salesforce股價跳水19％
美國商務部30日公布最新數據，美國第1季GDP年增1.3％，較先前初報的1.6％低，觸發華爾街不安情緒，軟體製造商Salesforce透露今年第二季營收預估成長將寫下20年來新低後，股價雪崩跳水19％，帶動美股3大指數全面下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌386.44點、約1.01％；標普500指數下跌25.26點、約0.48％；那斯達克指數下跌117.86點、約0.70％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，Salesforce公佈今年第一季營收為91.3億美元，低於預期的91.7億美元，且Salesforce透露第二季的預期營收為92.5億美元，營收成長創下20年來新低。軟體製造商Salesforce將公司與AI熱潮掛鉤，說服外界相信他們能從AI熱潮中獲益，但實際的營收數字卻顯示並非如此，打擊了投資者對其的信心。
另外，美國10年公債的殖利率仍保持在4.5％之上的高水準，也對美股造成壓力。Bellwether Wealth的首席投資長貝林（Clark Bellin）表示，市場走勢近期呈現波段起伏，投資人來來去去，考慮到聯準會降息以及通膨的不確定性，這種震盪的走勢可能仍將持續下去。
輝達（NVIDIA）股價開盤後一度上漲寫下1158.19美元新高，不過隨後反轉下挫，呈現拉回小跌的格局，截至寫稿時間為止，輝達股價為1138美元，下跌約0.89％。
《路透社》報導，美國第1季GDP下修的幅度超過先前預期，消費者零售與設備支出均疲軟，貿易逆差擴大，1.3％的GDP數字寫下2022年第2季以來的新低。不過，經濟成長放緩也可能帶來「好消息」，那就是增加聯準會今年降息的可能性。