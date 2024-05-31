美股受壓！輝達拖累那指挫1.08% Salesforce成道瓊跌330點關鍵
美國軟體製造商Salesforce第一財季營收未達預期、前景疲軟，股價暴跌19.7%，創下2004年以來最糟糕的表現，加上美國10年公債的殖利率仍保持在4.5％之上的高水準，種種因素對美股造成壓力，並影響美股主要指數週四收盤走低。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，Salesforce創下了20年來、表現最糟糕的一天，是跌幅最大的道指成份股；微軟跌幅亦超過3%，為去年10月以來最差，甲骨文股價也挫5.4%；就連輝達股價亦從歷史高位回落，挫跌近3.8%。有鑑於這些公司在市場上的權重之高，它們的跌勢也拖累了主要股指。
此外，10年期公債殖利率的增加，也損害了投資者情緒，儘管週四殖利率降至4.6%以下，但仍高於4.5%的水平，被認為對股市構成麻煩。
週四收盤，道瓊工業指數下跌330.06點或0.86%，以38111.48點作收；標普500指數下滑31.47點或0.60%，收5235.48點；科技股那斯達克指數挫跌183.50點或1.08%，收16737.08點；費城半導體指數下跌46.07點或0.88%，收5173.26點。
目前，交易員正將目光放在週五即將公布的4月份個人消費支出物價指數（Personal Consumption Expenditure Price Index）報告，該報告被視為聯準會（Fed）重要的通膨指標，美國4月的通膨率按估計約為 2.7%，仍高於2%的目標。