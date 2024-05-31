好成績！新光金Q1獲利翻正　子公司新壽實現資本利得約150億元

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主要子公司新光人壽受惠於投資操作得宜，股票資本利得提升，並且避險成本下降，2024年第一季轉虧為盈，合併稅後純益為4.7億元；投資收益為337.93億元，比去年同期157.26億元，增加114.9%；合併股東權益較2023年底提升12.9%至1789.8億元，淨值資產比率提高至4.94%。第一季年化投資報酬率為3.91%，較去年同期提升2.03百分點；避險後經常性收益率達2.28%，較去年同期提升0.74百分點。儘管金融商品未實現仍為負數，但主要來自債券，股票部位未實現利益有超過200億元。
觀察新壽資產配置，截至第一季底，總投資金額將近3.5兆元，觀察各項資產的年投資報酬率，不動產為2.6%，擔保放款為2.48%，保單借款為5.27%，國外股票及國外固定收益合計為3.04%，國內固定收益及國內股票合計為7.51%，現金為1.67%，整體而言，第一季有提高國內股票的配置，其餘沒有太大的變動。
而新壽海外固定收益方面，仍以投資級的公司債為主，並以北美洲、歐洲為主要的投資區域，合計在海外固定收益部位提高至65.4%。
外界也關注壽險公會所提的外匯價格準備金新制，是否會對近期避險策略及成本帶來影響？新光人壽投資長王世聰表示，目前還在討論當中，尚未有定案，就目前大方向來看，避險成本短期要快速下降的機率不太高，但這個制度的好處是會逐步擴充資本準備金的金額，可慢慢調降避險比率，長期來看對整個壽險業是有幫助的。
新光人壽總精算師林漢維指出，若以目前公會版本來看，新壽帳上已有不動產特別準備金56億元與自願增提準備金120億元，加計其他部分，總計有約180億元的特別準備金，但是否移入外匯價格準備金，會詳細評估。
其餘子公司，新光銀行受惠於淨手續費收入及淨利息收入成長，第一季淨收益達51.7億元、年增10.4%；合併稅後純益16.8億元，年增12.7%；財富管理業務動能持續增溫，帶動淨手續費收入為10.8億元、年增48.5%；財富管理收入為9.2億元、年增35.1%；逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.12%及1096.24%，皆優於同業平均。另外，換匯交易（SWAP）收入為3.36億元，較去年同期則略有下降。
子公司元富證券第一季合併稅後純益為10億元，年增30.1%；自營業務年增13.3%，主要是因股債資本利得較去年同期增加1.9億元；經紀業務收入年增50%，主要是受惠於經紀手續費收入年增53.2%；經紀業務市占率為3.34%，市場排名第七。