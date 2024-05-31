統神有機會下海！喊話SWAG「給上億就拍」不願合體陳沂 拒男男配
大砲型網紅陳沂近來加入成人直播平台SWAG，第一次開播累計觀看人數近3萬人，創下好成績。「亞洲統神」張嘉航昨（30）日和「釣蝦女神」沐雨柔開直播談論時事，談到陳沂加入SWAG一事，統神笑稱「有億元報酬我也願意拍！」但是拒絕男男配。
記者薛羽彤／綜合報導
統神和沐雨柔昨日合體在新節目開直播，談到陳沂最近加入SWAG，統神認為陳沂的邏輯有點差，「用嘴巴當賣點不太妙」，應該實戰露三點，可能效果才會好一點。沐雨柔追問，如果陳沂約統神一起「合體」拍片，他願意嗎？統神回應「結婚不能拍啦！會有法律責任。」
此外，統神也在直播中談到，「其實每個人都有一個價碼」，並隔空向SWAG喊話：「如果SWAG願意給上億片酬，我就願意拍」，不過有一個條件，就是不能男男配，若對方是男變女的第三性，統神表示請不要讓他知道。
統神日前因評論黃子佼事件脫口「我也想X未成年」、「沒那麼嚴重」等發言，不僅遭廠商切割，Youtube頻道「統晨大戲院」也被移除。近日他重回直播行列，疑似在試水溫逐漸復出。
※【NOWnews 今日新聞
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