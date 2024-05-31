黃仁勳2025年成世界首富？傳裴洛西押注輝達 半年獲利400萬美元
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，宴請多位科技大老，大啖台灣小吃美食，親民作風引發熱烈討論，有外媒聲稱，如果黃仁勳的財富繼續以目前的成長速度，有望在2025年成為世界首富。還有消息指，就連美國前眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）夫婦也看好輝達，並已從去年11月購買的輝達看漲期權中，獲利了近400萬美元。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
美國《紐約》雜誌近日報導，目前輝達的市值僅次於微軟、蘋果，富比士實時富豪榜顯示，黃仁勳淨財富一度達到1006億美元，彭博富豪榜也顯示黃仁勳淨財富為1000億美元，已是他去年耶誕節身價的2倍多。
以這個速度發展下去，到了2025年，黃仁勳不排除將變得比馬斯克（Elon Musk）更富有，屆時，輝達也將成為全球市值最高的公司，就連高盛也將輝達譽為「地球上最重要的股票」。
《福斯商業》則指出，輝達股價水漲船高，押注的投資人持續獲利，其中美國前眾議院議長裴洛西和她的丈夫保羅就在半年內賺進了400萬美元（約台幣1.29億）。
美國金融數據平台「Unusual Whales」28日發布的報告表示，保羅的看漲期權在過去的190天裡上漲了170%，而且迄今仍未出售他的買權。除了輝達，裴洛西今年的其他投資組合，表現也相當出色，包括今年至今上漲45%的Crowdstrike和上漲27%的Google。
不過，面對美國傳媒詢問，裴洛西僅透過聲明表示，不持有任何股票，事先不知情也未參與任何交易。
※【NOWnews 今日新聞
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