影／被大谷開轟後情緒崩潰！Lopez怒噴大都會是超級爛隊被開除

Butler與熱火續約「卡關」！勇士有意搶他　美媒：他們將積極補強

▲ 「士官長」Jimmy Butler想要頂薪續約，他可能會被熱火交易，若果真如此，金州勇士預計會有興趣開啟對話。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 「士官長」Jimmy Butler想要頂薪續約，他可能會被熱火交易，若果真如此，金州勇士預計會有興趣開啟對話。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在這個夏天尋求改變的氣息越來越濃厚，根據《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士隊管理層正在積極補強，他們有意重組核心陣容，想要善用Stephen Curry的最後巔峰。而如果邁阿密熱火隊不打算續約「士官長」 Jimmy Butler並打算將其交易，那他們將會加入交易談判的對話

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士今夏會很積極　願參與Butler交易對話

「有跡象表明，勇士隊的管理層打算在休賽季採取積極的態度，並願意重組核心球員，他們本認為這支球隊在今年的交易截止日期之前有機會重整起來，但他們最終沒有進入季後賽。」Anthony Slater如此寫道。他提到，一旦陣容重組其他方面的問題得到解決，勇士隊仍然希望能以合適的價格留住Klay Thompson，但他們目前沒有真正「敲開門」與他討論延長合約的框架

按照Slater的說法，勇士會希望補強的對象，似乎是經過季後賽檢證過的球星，他們提到如果Brandon Ingram進入交易市場，勇士隊不會表現出興趣；但如果熱火有意出售Jimmy Butler，勇士隊「至少會在某種程度上參與對話」

▲若沒有附加賽制度，今年賽季排名西區第10的金州勇士將提早放暑假。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士今夏會展現出積極性，尋求補強球隊陣容，Butler也是他們鎖定的對象。（圖／美聯社／達志影像）
Butler虎威尚存　能提升勇士側翼戰力

Butler在2023-24賽季例行賽共為熱火隊出賽60場例行賽，場均可貢獻20.8分5.3籃板5助攻1.3抄截，投籃命中率49.9%，三分球命中率41.4%，他是季後賽表現比季賽更出色的頂級球星，過去曾2次率領熱火打進總冠軍賽，去年更是上演「老八傳奇」驚奇。

目前Butler的合約還有2年，2025-26賽季有一個價值5241萬美元的球員選項，他本人很希望能簽下一份2年1.13億美元的續約合約，但熱火球對目前對開出頂薪續簽他的意願不大

Butler若加入勇士，這支球隊在側翼上就又擁有一名攻防水準極高的球星，並且可以自己創造得分機會。不過勇士若要交易來Butler，意味著他們必須要將選秀權和年輕球員打包，「雙向計畫」也將直接關閉。


Jimmy Butler只想要頂薪！熱火不太情願　美媒：老東家76人有意追

NBA／熱火驚傳交易Jimmy Butler?美媒推測：可能重返費城76人

熱火總裁罵Jimmy Butler「時機微妙」！今夏談續約Wade是前車之鑑

熱火被淘汰Butler仍嘴硬！稱如果能上「塞爾提克和尼克都要回家」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生