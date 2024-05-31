Butler與熱火續約「卡關」！勇士有意搶他　美媒：他們將積極補強

我是廣告 請繼續往下閱讀
「有跡象表明，勇士隊的管理層打算在休賽季採取積極的態度，並願意重組核心球員，他們本認為這支球隊在今年的交易截止日期之前有機會重整起來，但他們最終沒有進入季後賽。」Anthony Slater如此寫道。他提到，一旦陣容重組其他方面的問題得到解決，勇士隊仍然希望能以合適的價格留住Klay Thompson，但他們目前沒有真正「敲開門」與他討論延長合約的框架。
按照Slater的說法，勇士會希望補強的對象，似乎是經過季後賽檢證過的球星，他們提到如果Brandon Ingram進入交易市場，勇士隊不會表現出興趣；但如果熱火有意出售Jimmy Butler，勇士隊「至少會在某種程度上參與對話」。
Butler虎威尚存 能提升勇士側翼戰力
Butler在2023-24賽季例行賽共為熱火隊出賽60場例行賽，場均可貢獻20.8分5.3籃板5助攻1.3抄截，投籃命中率49.9%，三分球命中率41.4%，他是季後賽表現比季賽更出色的頂級球星，過去曾2次率領熱火打進總冠軍賽，去年更是上演「老八傳奇」驚奇。
目前Butler的合約還有2年，2025-26賽季有一個價值5241萬美元的球員選項，他本人很希望能簽下一份2年1.13億美元的續約合約，但熱火球對目前對開出頂薪續簽他的意願不大。
Butler若加入勇士，這支球隊在側翼上就又擁有一名攻防水準極高的球星，並且可以自己創造得分機會。不過勇士若要交易來Butler，意味著他們必須要將選秀權和年輕球員打包，「雙向計畫」也將直接關閉。