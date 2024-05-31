張學友打死不上《歌手2024》！本人親揭原因「我過不了自己這關」
62歲張學友今（31）日至6月16日將在台北小巨蛋舉行9場「張學友60＋巡迴演唱會」，忙於巡演的他，日前抽空上廣播節目，被主持人問到會不會參加近來當紅的節目《歌手2024》，他斬釘截鐵地說：「我不會啊！」坦言出道近40年參加過無數次比賽，現在只想自在唱歌，「我過不了自己這關！」
記者楊穎軒／綜合報導
張學友再次表明之前沒有參戰《我是歌手》，未來也不會參加，「我不想再參加比賽，我不反對那些節目，只不過我過不了自己這關，這輩子參加的比賽太多了！真的不是開玩笑的！」解釋自己是歌唱比賽出身，出唱片後屢次被拿來跟其他歌手比較，其實很累人。
近10年來，張學友認為現階段工作的狀態很自在，「又要我去比？不要了好嗎？真的好累喔！真的很不想要有那種感覺，可以自在唱歌，我寧願自在唱歌！」接著說：「而且我已經不需要去比啦！何必要比呢？」還說很佩服那些參賽的一線歌手，有如此地位還要接受別人評判。
張學友笑說：「那些評審都不知道懂不懂！老實講，我唱歌的時候，我在台上是怎樣的感受，或是我用什麼樣的感情去詮釋歌曲，我還要聽你的？你到底知不知道我在唱什麼？我說真的！我為什麼要去做這樣的事情？我覺得好辛苦...」主持人說：「何止我是歌手？張學友已經歌神！」張學友趕緊說：「又不是因為這樣！是因為自己很差勁啦！他們厲害！他們有勇氣！」
美國權威音樂雜誌《告示牌》2019年2月專文報導張學友在香港紅勘開唱，以「華語流行樂傳奇」形容張學友的地位，提到他早被《告示牌》評為亞洲最受歡迎的歌手，此外，張學友唱片銷量曾經超越瑪丹娜、僅次於麥可傑克森，被環球唱片美國總公司列入名人堂，美媒《時代雜誌》也將張學友列入亞洲最有影響力的50位人物之一。