核三廠延役機會大？郭智輝：法令通過且有需要時會是備用電源
經濟部長郭智輝今（31）日受訪表示，若法令通過，且在有需要的時候，核三廠會是備用電源。他昨（30）日於媒體茶敘時也指出，2030年前供電無虞，核三廠要不要延役不是經濟部做決定，今年核三廠7月停機，用電不會有問題，但他也點到2025到2028年AI需求爆炸期，或許核三可以當作一個考量，但還是要有前提與修法。
記者鄭妤安/台北報導
台灣供電不穩爭議不斷，成為郭智輝接掌經濟部的燙手山芋。他於昨日媒體茶敘時表示，已爲今年7月盛夏與10月減煤調度的用電高峰做好準備，故今年不會有缺電問題，但也坦言「如果電不夠，半導體跟AI不會留在台灣」，他提到，2025至2028年AI需求爆炸期，或許核三可以當作一個考量，但要有前提與修法。
未來核三廠真有可能會繼續是供電選項之一嗎？郭智輝今日陪同行政院卓院長出席立法院報告「施政方針並備質詢」前受訪強調，如果相關法令通過，在法的框架之內，有需要的時候，它會是備用的電源。要能保證不會缺電，需觀察現在仍在建設中的電廠，是否都能如期完成，經濟部會多準備。
話鋒一轉，當媒體問及今日是郭第一次與行政院長赴立院進行施政質詢時，他表示，陣仗很大，有點緊張，針對今天的報告與備詢，有小小的準備，但沒有時間複習。