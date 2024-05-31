名家論壇》邱師儀／關於台海安全，還先不要放棄川普

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而就在幾小時之前，中共回應也非常及時。縱使川普並不是公開這樣講，但北京一定是在評估這個傳出的川普說法具有一定的真實性之後，才決定出面回應。中國國防部新聞發言人吳謙說，川普會這麼做是「喪心病狂」。沒有選過舉的吳謙一定不知道，他與他的老闆「習維尼」要他這樣回應，正中川普下懷，在幾個搖擺州些微領先的川普，正需要跳腳的中共配合他把美國選民的注意力引導過來。當然，吳謙與他的老闆一定也知道，川普這樣說也不會是說說而已，因為他們都經歷過2017年4月當川普與習近平在海湖莊園的晚宴上杯光交錯之際，川普笑笑的跟習近平說我剛對伊朗的阿薩德政權發射了59枚戰斧飛彈。事實上川普一直沒有很在乎伊朗，2013年時他甚至在推特發文要求歐巴馬總統少管敘利亞，並且要求當時任何出兵的決定都須依法經由國會同意。
因此對川普來說本來就是「沒事的」，但他的個性就是激不得。4月4日阿薩德政府軍用神經毒氣襲擊敘利亞平民，其中有70個罹難者是女人與小孩，當時國際媒體流出有不少是令人看了不捨的孩子在地上口吐白沫抽蓄的畫面。所以川普決定在與習近平的晚宴上發射飛彈，除了教訓阿薩德，也給習近平下馬威。簡言之，川普是吃軟不吃硬的。然而，解放軍對於川普的嗆聲越愛回嗆，川普就越能進一步凝聚川粉，往他的白宮之路步步推進。又如果真讓川普贏得大選回到白宮，那他在被激與盛怒之下的反應就會更真實。
長年以來華府建制派，不管是共和黨還是民主黨的政治人物，所習慣援台抗中的「代理人戰略」(proxy way)就會被川普拋諸腦後，演變成美國直接跳下來海扁中共，轉為美中直接對抗的戰略。以美中軍力相距仍有一大段的情況下，如果美國親自戰，不要說中共根本沒辦法藉機攻台，共產黨與習近平必死無疑。解放軍會不懂嗎？應該說解放軍就是因為懂川普難測與會玩真的，所以才會出來演個戰狼回應一下，口頭上至少不能示弱，不然會被十幾億自家人看扁。隨著十一月大選的逼近，2024年進入下半段，辛苦的拜登才好不容易才通過援烏法案，要讓烏克蘭至少不能在今年馬上敗，最好可以慢慢扳贏俄羅斯。現在如果川普跟解放軍又槓上，拜登要把注意力放在內政的鋒頭馬上又被掠奪。到最後拜登也不得不把注意力再放回台海，開始跟川普比看誰對習近平硬。這道理很簡單，因為那裡有票，尤其在搖擺州。
所以近幾年當台灣有很多人對川普很反感時，僅管依其形象可以理解，但也還先不要放棄川普，畢竟在非常時期惡人要有惡人治。台灣各界雖然不必像2020年時一樣全押川普，但至少也不要低估他對於台灣安全仍有的助益。還是那句老話，華府建制派如拜登的執政比較好預測，到頭來中共好猜，台灣也好猜，但台灣處境就會被壓在底下一層不變。而非建制派的川普儘管有太多變數，但在怎麼變「台灣都不會被交易掉」的前提之下，台灣搞不好才能在大風大浪的美台競爭後進入歷史變局的新頁。
●作者：邱師儀／東海政治系教授
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