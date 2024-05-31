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「浪花兄弟」今夏面臨拆夥？隊記曝K湯勇士生涯很可能將結束

▲根據勇士隨隊記者指出，金州勇士如今與Klay Thompson(左)續約談判無明顯進展，「浪花兄弟」組合恐面臨拆夥。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據勇士隨隊記者指出，金州勇士如今與Klay Thompson(左)續約談判無明顯進展，「浪花兄弟」組合恐面臨拆夥。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

「浪花兄弟」今夏拆夥？NBA美國職籃金州勇士今年表現不理想，儘管以西區第10種子身分擠進附加賽，但最終在附加賽上卻不敵沙加緬度國王，無緣闖進季後賽，本賽季旅程也黯然宣告結束。然後如今根據勇士隨隊記者指出，二當家Klay Thompson與球隊的續約談判，如今沒有明顯的進展，這也意味著K湯的勇士生涯有可能即將結束，由一哥Stephen Curry與Thompson組成的「浪花兄弟」組合，或許也真將面臨拆夥。

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雙方續約談判無明顯進展　K湯今夏或將離隊

根據美媒《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater撰文報導指出，他談到了金州勇士球星Klay Thompson如今的最新續約情況。Slater表示，隨著6月的到來，K湯與勇士的合約僅剩1個月，多名聯盟內部消息人士也透露，儘管合約到期的日子越來越近，但雙方續約談判卻沒有明顯的進展，這也意味著，Thompson的勇士生涯很有可能即將結束。

K湯真離開勇士　傳魔術、雷霆和76人是潛在下家

同時，《Fox Sports》記者Evan Sidery也表示，若Klay Thompson真的離開勇士，那麼魔術、雷霆和76人會是他的潛在下家。Klay Thompson本季薪資為4322萬美元，今年夏天他將成為完全自由球員，過去K湯曾拒絕勇士提出的一份2年4800萬美元合約，他也將投入自由市場試水溫，看看自己的身價還有多少。

然而金州勇士除了球員組成變動，如今連教練團也或將面臨改組，傳出首席助理教練Kenny Atkinson高機率會在今夏離隊，他可能轉戰騎士、黃蜂擔任總教練，這使得勇士必須著手尋找新的教練團成員。勇士球團近期也與前湖人隊主帥Darvin Ham，進行了一些對話，他也有望聯手Steve Kerr，並擔任勇士助教一職


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