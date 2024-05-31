中華車宣布配息6元　嚴陳莉蓮宣布：MG將推全新電動車款

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中華車受惠MG新車熱銷，推升去年獲利能力大增，去年稅後純益56.52億元，除了是20年來新高紀錄，每股稅後純益（EPS）10.36元，更首度賺進一個資本額，改寫歷年最佳EPS紀錄。
嚴陳莉蓮指出，為穩固本公司在商用車的市場地位，公司持續研發新車型，繼去年推出全新菱利電動車E300後，今年第四季將推出大改款菱利商用車；此外，MG品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。在本公司多品牌策略佈局下，相信更能滿足各類型消費者的需求，今年有機會再創銷售佳績。
在企業永續方面，嚴陳莉蓮表示，中華車也獲得許多獎項肯定，除了被納「台灣永續指數」成分股，更連續十年獲評「公司治理評鑑排名前百分之五」，以及「天下永續公民獎大型企業組前十名」榮譽。
此外，也有股東提問，中華車對於進口中國車對市場影響的看法，總經理陳昭文表示，對於中國車整車進口，在台灣是不被法律允許的，不過對於國產化當地生產，特別是在新能源車的部分，對於台灣淨零碳排的政策目標有很大的幫助。
總經理陳昭文表示，中華汽車擁有完整的零件國產化及自主開發能力，目前中華汽車採取雙管齊下政策，一方面做自主品牌，在產品佈局下會更完整，並強力推行國產化，讓多品牌進入台灣市場，進一步帶動產業提升。
至於外銷市場部分，陳昭文表示，今年仍持續受到地緣政治與新競品加入的影響，中華車除了深化既有海外經銷商的合作關係外，亦規劃開拓非洲、中南美洲新市場，提升外銷台數。
中華車今日股東會也將通過，擬配發每股現金股利6元，配發率約57.92%，以昨（30）日收盤價125.5元計算，殖利率達到4.7%。