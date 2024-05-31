好兄弟結婚「女友帶8家人蹭吃」　男友怒分手：沒給紅包超不要臉

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他見如此驚人陣仗被嚇到，提醒說「這是來吃別人的喜酒」，不是他與女友的場子，但對方竟然厚臉皮對他說「沒關係都自己人，沒差這一雙筷子」。
更讓他傻眼的是，女友一家加上他一行10人可以湊成一桌，跟好兄弟坦白之後，恰巧新人有多準備一桌，眾人才入座，「更不要臉的是他們居然沒準備紅包，我趕緊去領了8000元包（給新人）」，隔天怒提分手，斷開連結。
貼文引發討論，不少人都覺得太扯，認為原PO提分手超明智，即時停損，不過也有人覺得這劇情誇張到很難相信是真的。
文章公開之後，其他網友紛紛留言表示太扯，「明智的決定，不然以後可能要養堂表整個家族」、「女朋友挺白目的」、「這種分了比較好」、「整個家族觀念特別」；但也有另一派人覺得劇情誇張到讓人很難相信是真的，「怎麼可能有這種人」、「台灣有這種人嗎」、「很難相信是真的，這也太誇張了吧」。
不過，留言區有一名網友表示，原PO的經驗還不算最扯，他聽過更誇張的事情，「家族聚餐訂2桌變5桌，多出來的3桌都是妹妹的朋友，（他們）又開了3支XO，然後吃完就拍拍屁股離開了」。
喝喜酒紅包要怎麼包？2024行情價公開
2024婚禮紅包行情要包多少？首先要注意，紅包禮金尾數通常以2、6為主，也就是1200、1600、2000、2200、2600、3200、3600、6000、6600元等。
而你和新人關係的遠親，是決定金額多寡的重要依據，一般點頭之交、禮到人不到可包1200~1600元；普通朋友與同事的話，1人出席紅包則在2000~2600元，若攜伴共2人出席則以3000~3200元為佳；親戚、客戶與長官的話，1人去包2600～3000元，攜伴2人去則建議3200～3600元；若是直系親屬與重要朋友，1人去建議包2600以上、攜伴2人去至少要3600以上。
此外，也要依喜宴地點，是辦流水席，還是辦在婚宴會館、飯店等，再視視同行出席人數，來適度調整紅包金額，才不失禮。