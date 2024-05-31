美國男籃可以練全場了！灰狼Edwards遭淘汰　夢之隊僅差2人就到齊

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這屆巴黎奧運的美國男籃成員，大部分所屬球隊皆在季後賽首輪就遭淘汰出局，勇士一哥Stephen Curry在球隊附加賽輸球後，成為「夢之隊」最早放暑假的成員。隨後季後賽首輪結束，則是湖人球星LeBron James、Anthony Davis；太陽隊Kevin Durant、Devin Booker；熱火中鋒Bam Adebayo；76人Joel Embiid；快艇Kawhi Leonard等人也宣告賽季結束。
至於季後賽首輪打完後，還沒被淘汰的4名選手，分別為塞爾提克一哥Jayson Tatum、防守悍將Jrue Holiday，以及溜馬的新生代控球好手Tyrese Haliburton，還有灰狼當家球星Anthony Edwards。而溜馬在東區冠軍賽被塞爾提克橫掃之後，Haliburton成為第9位夢之隊放暑假的成員，如今灰狼在西區冠軍戰上也以1：4不敵獨行俠，Edwards今年的旅程也正式告一段落。
Edwards今年率灰狼打出驚奇 年僅22歲未來大有可為
此役Edwards出賽43分鐘，全場18投10中，三分6中4，得到28分9板6助攻1抄截1阻攻。賽後他接受記者採訪時直言：「我們明年還會回來。」展現年輕人不服輸的氣勢，相信他和球隊都有光輝未來。
事實上，Edwards今年已經率領灰狼打出驚奇，起初雖然不被外界看好，但不但先在季後賽首輪橫掃太陽，次輪也扳倒衛冕軍金塊，也讓外界見識到了他們的實力。灰狼隊最終還是未能闖進總冠軍賽，但相信今年對於Edwards來說，也算是收穫滿滿的一年，畢竟他也才22歲，相當年輕，未來的發展大有可為。