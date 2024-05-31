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12位好萊塢女神降臨　2024金馬經典影展在台中

▲2024金馬經典影展-巨星的誕生，台中影癡套組開賣(圖／新聞局提供2024.5.31)
▲2024金馬經典影展-巨星的誕生，台中影癡套組開賣(圖／新聞局提供2024.5.31)

記者柳榮俊/台中報導

由台中市影視發展基金會與金馬執委會共同主辦的「2024金馬經典影展：巨星的誕生」，今年以「明星」為題，選映好萊塢黃金時代12位銀幕女神經典代表作。8月登場的台中場「超級影癡套組」將於今(31)日下午一點在金馬官網搶先開賣，7月6日（日）更將舉辦台中獨家選片指南，由金馬執委會執行長聞天祥精彩主講；現正熱賣的超級影癡套組，可以近6折優惠價格飽覽所有作品，購買套組還可獲得限量紀念陶瓷杯。

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你還記得當年跟誰進電影院看瑪麗蓮夢露、英格麗褒曼、費雯麗的好萊塢電影？台中市政府及市府新聞局支持推動下，「2024金馬經典影展：巨星的誕生」台中場，將帶市民走入電影時光機，回味浪漫的青春歲月，也讓年輕的觀影民眾親灸影史上不朽的巨片，帶來人生新啓示，7月31日(三)`至8月11日(日)在大魯閣新時代威秀影城登場，6月28日正式售票，備受影評期待的「超級影癡套組」今日搶先下午一點在金馬官網售票。


台中市影視發展基金會表示，今年金馬經典影展再現的12位經典女星，上推至默片時期的空谷幽蘭莉莉安吉許與絕代艷姬葛洛莉亞史璜生，下接異國進軍的女神葛麗泰嘉寶、瑪琳黛德麗、英格麗褒曼；還有特立獨行的凱薩琳赫本、貝蒂戴維斯、以及從她們手中奪走「亂世佳人」的費雯麗。同啟片酬巔峰、形象卻截然不同的奧黛麗赫本、伊莉莎白泰勒，以及永遠的性感女神瑪麗蓮夢露、茱蒂嘉蘭等女神藉由千載難逢的金馬經典影展，跨越時空期聚台中。


影視發展基金會說明，首場講座獨家選片指南於7月6日在台中場登場，由金馬影展執行長聞天祥引領觀眾揭開這12位經典女明星的神祕面紗，並自6月24日中午13時起於金馬影展官網開放報名，名額有限，千萬不能錯過！此外，影展期間更將由金馬影后陳湘琪及聞天祥現身開講，於映後舉辦專題講座，以明星角度剖析女神，更透過精彩作品映照幕後祕辛，為影迷揭開明星的夢幻與現實。


影視基金會進一步補充，為回饋廣大中台灣影迷，影展特別為中台灣影癡觀眾推出獨有的台中場超級影癡套組售價4,550元（原價7,350元），以將近6折的優惠價格飽覽35部經典之作，還能收藏影展與知名品牌HYDY攜手推出的紀念陶瓷杯（300ml），一次把好電影和周邊商品帶回家，超值又划算。


另外，影展也準備多場講座和影癡專屬優惠，更特別於台中場獨家為12至18歲青少年觀眾規劃「影迷新世代」系列活動，於7月31日至8月2日規劃前導課程、專屬場放映和映後座談，帶領年輕觀眾認識影史經典。更多金馬經典影展活動資訊，請上金馬官網及台中市影視發展基金會官網查詢。

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