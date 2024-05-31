中捷英勇「長髮哥」今天出院！錄影感謝大眾關心：我現在還不錯
本月21日，台中捷運發生砍人事件，當時20歲洪姓犯嫌，持刀攻擊捷運車廂內民眾，造成3人受傷送醫。其中「長髮哥」許姓乘客因奮勇禦敵，用力壓制洪姓嫌犯，被網友們封為英雄，而事發後，他的臉頰及嘴唇遭砍傷，院方緊急為他縫線處理，留下怵目驚心的2大條傷疤，而他於今天（31日）出院了，他表示，覺得自己現在還不錯，非常感謝大家的關心。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「長髮哥」許男左臉有9公分撕裂傷，除了傷到肌肉外，顴骨弓也有斷裂，所幸手術後恢復良好，但恐會留下疤痕，未來需要進行美容修補，院方指出，傷口復原後會請整形外科評估狀況，進行美容手術。「長髮哥」住院10天於今（31日）出院，他拍攝影片表達大眾關心，表示入院期間過得都很好，傷口也恢復得很不錯。他也表示，對這件事情也沒有太多的想法，所以大概就這樣，謝謝大家。
※【NOWnews 今日新聞
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