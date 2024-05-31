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獨行俠中鋒Lively西區冠軍戰16投全進！命中率100%創紀錄

▲NBA達拉斯獨行俠替補中鋒Dereck Lively II，現年年僅20歲，卻已成為陣中不可或缺的禁區戰力，他在西區冠軍賽上更是出手16次全進，命中率維持完美的100%。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA達拉斯獨行俠替補中鋒Dereck Lively II，現年年僅20歲，卻已成為陣中不可或缺的禁區戰力，他在西區冠軍賽上更是出手16次全進，命中率維持完美的100%。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃西區冠軍戰今（31）日迎來G5，明尼蘇達灰狼回到主場迎戰達拉斯獨行俠，面對關鍵一戰，獨行俠一哥Luka Doncic與Kyrie Irving不打算再夜長夢多，2人皆分別砍下36分，終場率隊以124：103擊敗灰狼，以4：1拿下系列賽，順利收下西區冠軍。然而獨行俠替補中鋒Dereck Lively II也在此系列賽上，締造一項非常難得的數據，西冠5場比賽下來，他的個人命中率竟維持完美的「百分百」 ，出手16次全進，如今未來的發展性也被許多專家看好。有趣的是，去年獨行俠實際上是透過一些「操作」才保下首輪選秀權，並此因此遭到聯盟重罰75萬美元（約合台幣2311萬元），最終才用那支籤選下Lively。

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Lively賽前還被列出賽成疑　但最終還是替補出賽

事實上Dereck Lively II因為頸部傷勢，本場比賽賽前還被列為出戰成疑，但是他最終還是替補出場，全場上場24分鐘，攻下9分8籃板3助攻，並送出3次阻攻，儼然成為獨行俠在禁區的重要支柱，而且Lively現年才20歲，相當年輕，未來若再開發出投籃能力，想必表現會更為可怕。

而Dereck Lively II在西區冠軍賽出戰4場比賽，累積出手16投全進，命中率是完美的100%，場均可貢獻9.5分、7.8籃板，他對於獨行俠攻防兩端的發揮至關重要，也是球隊睽違13年再度闖進總冠軍賽的一大功臣。

獨行俠去年最終戰技術性輸球？　藉此機會才成功網羅Lively　

而回顧去年獨行俠例行賽最終戰的操作，當時他們為了保護首輪選秀權，疑似故意輪休Kyrie Irving等多名球隊主力，且在比賽最後關鍵時刻存在爭議戰術決定，最終獨行俠輸球並正式無緣季後賽，當時也被聯盟重罰75萬美元，但也藉此保留住今年的首輪選秀籤，才有機會選進Dereck Lively II這名好手，如今看起來非常值得

當時根據聯盟官方表示，調查結果顯示獨行俠違反球員輪休規定，其行為和公眾言論也體現球隊輸球的意願，用以保留今年首輪簽。然而，調查結果並未顯示，出戰的獨行俠球員在場上故意輸球，所以最終獨行俠球團僅遭罰款，並沒有遭受進一步更嚴厲的處罰。


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