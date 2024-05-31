許勝雄最後主持仁寶股東會！董座喊話：目標成為AI伺服器前3廠商

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仁寶股東會順利完成改選，其中10席董事當選者，包括董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、彭聖華，而 5 席獨董，包括蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。
許勝雄強調，董事會改選後就會把棒子交出去，期望接棒的人能讓仁寶朝幸福企業走下去，至於接棒人選，目前股東會改選名單出爐，董事長需要等到董事會選舉，但點名副董陳瑞聰這40年來跟著自己克服困難，相信是一個專業有能力的人選，帶領仁寶朝更精彩的方向發展。
許勝雄指出，去年從美中貿易戰到新冠疫情，甚至到後來的俄烏戰爭，全球都面臨產業很大的競爭態勢改變，包括短鏈、斷鏈、產業鏈重組，甚至因為疫情導致政府大量印鈔票、通膨高居不下，各國央行為遏止通膨又升息，造成全球經濟成長動能受到壓抑。
也因此，仁寶2023年營收掉到兆元以下、年減12%，但總經理翁宗斌帶著團隊，拉升經營績效，不管毛利、毛利率、淨利率，及稅前或稅後獲利，都繳出他們努力的成績單。但仁寶經過這幾年的紮根，除既有的產品，同時新增很多產業及營運項目，而現在大家都在談AI，顯見真的進入AI元年，輝達的AI下半年會有更好的發展趨勢，仁寶在AI伺服器方面則還有努力空間。
針對仁寶未來的發展，副董事長陳瑞聰表示，其實仁寶最大的遺憾就是在這一波伺服器和 AI 伺服器確實落後同業很多，並在電子五哥裡面的排名漸漸往後，並感慨黃仁勳邀約電子四哥參與，獨缺沒有仁寶在裡面，因此許願三年要迎頭趕上AI領域，目標要成為AI伺服器前三大廠商。