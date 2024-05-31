外遇後翻身變獨董　趙天麟訂錯航班吐心聲「感謝上帝美好的安排」

修選罷法提高罷免門檻！藍逕付二讀又撤案　她批：偷雞摸狗做壞事

▲國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。（圖／記者陳明中攝，2024.03.29）
▲國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。（圖／記者陳明中攝，2024.03.29）

記者何哲欣／台北報導

國民黨立委許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。國民黨立院黨團今（31）日原本要在立法院院會提案，將該案自委員會抽出逕付二讀，不過最後又撤案。民進黨立委林楚茵酸，國民黨是心虛了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林楚茵在臉書批，國民黨真的太誇張！一邊搞擴權，同時又想加速拉高罷免門檻，藍白身為國會最大黨，明明走表決程序一樣對他們有利，藍白卻連委員會討論的權利都不給。

林楚茵質疑，國民黨是為了搶救基隆市長謝國樑、國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨徐巧芯與羅廷瑋這些被民眾表示要罷免的立委，只想憑著多數，用偷渡的、強硬的方式直接竄改遊戲規則，始終不願意面對民意。

林楚茵批，立法委員的職責是為民喉舌，但有這種偷雞摸狗的同事一直要做壞事，國民黨到底把民意當成什麼了？

許宇甄對此表示，2023年在全國各地走訪基層，接獲許多里長當面陳情，反映現行《選罷法》的罷免門檻過低，導致罷免案件頻繁發生，尤其是許多地方在里長剛就職就出現有人在倡議提案罷免，希望能修法改正這種亂象。

許宇甄認為，罷免雖然可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但必須審慎使用罷免制度，不該讓罷免成為政黨鬥爭的報復工具，台灣的民主得來不易，民主需要一個健全的機制來保護，而不是任由有心人濫用罷免制度。

許宇甄指出，今天國民黨團原先提出要將她所提出的選罷法逕付二讀，但經黨團大會討論，認為本案已付委審查，可以多聽聽其他人的意見，因此撤回逕付二讀提案。

許宇甄也解釋，多位民進黨立委說她所提的《選罷法》是要幫謝國樑解套，這個說法是錯誤的！本次修法縱使在本會期完成三讀，謝國樑的罷免案也無法適用。依據《公職人員選舉罷免法》第131條規定：「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。」請林楚茵、綠委王定宇不要再以訛傳訛，製造假訊息蒙騙其他人！請發揮良知，看一看法律規定。

韓國瑜帶頭熱烈鼓掌！卓榮泰首施政報告仍嗆：對國會改革甚感遺憾

堅持穿球鞋！吳思瑤嗆韓國瑜：國會無法正常運作　穿再高雅也沒用

中國終止ECFA產品關稅減讓　陸委會強烈譴責：相關責任由陸方負擔

卓榮泰要提覆議　傅崐萁：你連條文都還沒看！這是對國會嚴重污辱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載