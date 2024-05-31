修選罷法提高罷免門檻！藍逕付二讀又撤案　她批：偷雞摸狗做壞事

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林楚茵質疑，國民黨是為了搶救基隆市長謝國樑、國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨徐巧芯與羅廷瑋這些被民眾表示要罷免的立委，只想憑著多數，用偷渡的、強硬的方式直接竄改遊戲規則，始終不願意面對民意。
林楚茵批，立法委員的職責是為民喉舌，但有這種偷雞摸狗的同事一直要做壞事，國民黨到底把民意當成什麼了？
許宇甄對此表示，2023年在全國各地走訪基層，接獲許多里長當面陳情，反映現行《選罷法》的罷免門檻過低，導致罷免案件頻繁發生，尤其是許多地方在里長剛就職就出現有人在倡議提案罷免，希望能修法改正這種亂象。
許宇甄認為，罷免雖然可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但必須審慎使用罷免制度，不該讓罷免成為政黨鬥爭的報復工具，台灣的民主得來不易，民主需要一個健全的機制來保護，而不是任由有心人濫用罷免制度。
許宇甄指出，今天國民黨團原先提出要將她所提出的選罷法逕付二讀，但經黨團大會討論，認為本案已付委審查，可以多聽聽其他人的意見，因此撤回逕付二讀提案。
許宇甄也解釋，多位民進黨立委說她所提的《選罷法》是要幫謝國樑解套，這個說法是錯誤的！本次修法縱使在本會期完成三讀，謝國樑的罷免案也無法適用。依據《公職人員選舉罷免法》第131條規定：「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。」請林楚茵、綠委王定宇不要再以訛傳訛，製造假訊息蒙騙其他人！請發揮良知，看一看法律規定。