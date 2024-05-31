金塊Aaron Gordon哥哥驚傳過世！33歲曾效力76人　不幸遇車禍意外

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美國媒體《ESPN》的報導指出，Drew Gordon今日在勒岡州波特蘭市發生車禍意外，並且不幸身亡，享年33歲。金塊隊官方以及Drew Gordon的經紀人Calvin Andrews，都證實了這個消息。
事實上，Drew Gordon曾在2014-2015賽季短暫效力過NBA的76人隊。他先是在2012年的NBA選秀會落選，但在G聯盟繳出不俗成績，場均能貢獻雙十數據，並在2015年賽季尾聲獲得登上NBA的機會。不過Drew Gordon時僅出賽9場，留下1.9分、2籃板的場均數據。
在離開NBA以後，Drew Gordon大部分時間都在海外打球，效力過塞爾維亞、義大利、土耳其、法國、立陶宛、波蘭、俄羅斯、烏克蘭和日本的聯賽。此外，他曾經在法國、俄羅斯的聯賽獲選為全明星，並在2014年的義大利聯賽帶隊拿下冠軍。
時常到場邊支持 展現兄弟好感情
這一消息對於Aaron Gordon來說恐怕也相當難以接受，根據金塊隨隊記者Mike Singer發出的貼文表示，Drew Gordon本季大部分時間都在金塊比賽場邊，和弟弟的關係相當密切。
Drew Gordon個人的社群平台Instagram上，也時常發布和弟弟的合照，並且根據《Yahoo Sports》的報導指出，2023年金塊奪下總冠軍時，他也在場為弟弟一起慶祝，並發文寫道：「恭喜你，老弟，你做到了，你是個冠軍。」相當以自己的弟弟為傲。