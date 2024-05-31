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金塊Aaron Gordon哥哥驚傳過世！33歲曾效力76人　不幸遇車禍意外

▲丹佛金塊球星Aaron Gordon（左）的哥哥Drew Gordon（右），驚傳因發生車禍不幸喪生，享年33歲，先前曾效力NBA的費城76人。（圖／翻攝自xtragordonary32 社群平台IG ）
▲丹佛金塊球星Aaron Gordon（左）的哥哥Drew Gordon（右），驚傳因發生車禍不幸喪生，享年33歲，先前曾效力NBA的費城76人。（圖／翻攝自xtragordonary32 社群平台IG ）

記者林之越/綜合報導

金塊大前鋒Aaron Gordon的哥哥驚傳過世！根據《ESPN》報導指出，過去曾短暫效力NBA費城76人隊的球員Drew Gordon，也是Aaron Gordon的哥哥，在今（31）日因車禍意外不幸身亡，享年33歲

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發生車禍意外　過去曾效力76人隊

美國媒體《ESPN》的報導指出，Drew Gordon今日在勒岡州波特蘭市發生車禍意外，並且不幸身亡，享年33歲。金塊隊官方以及Drew Gordon的經紀人Calvin Andrews，都證實了這個消息。

事實上，Drew Gordon曾在2014-2015賽季短暫效力過NBA的76人隊。他先是在2012年的NBA選秀會落選，但在G聯盟繳出不俗成績，場均能貢獻雙十數據，並在2015年賽季尾聲獲得登上NBA的機會。不過Drew Gordon時僅出賽9場，留下1.9分、2籃板的場均數據。

在離開NBA以後，Drew Gordon大部分時間都在海外打球，效力過塞爾維亞、義大利、土耳其、法國、立陶宛、波蘭、俄羅斯、烏克蘭和日本的聯賽。此外，他曾經在法國、俄羅斯的聯賽獲選為全明星，並在2014年的義大利聯賽帶隊拿下冠軍

時常到場邊支持　展現兄弟好感情

這一消息對於Aaron Gordon來說恐怕也相當難以接受，根據金塊隨隊記者Mike Singer發出的貼文表示，Drew Gordon本季大部分時間都在金塊比賽場邊，和弟弟的關係相當密切

Drew Gordon個人的社群平台Instagram上，也時常發布和弟弟的合照，並且根據《Yahoo Sports》的報導指出，2023年金塊奪下總冠軍時，他也在場為弟弟一起慶祝，並發文寫道：「恭喜你，老弟，你做到了，你是個冠軍。」相當以自己的弟弟為傲。


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