近4年最強5月天！雙北換屋族出籠了　下半年留意3重點：小心有變

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月房市仍維持熱絡的交易市況，主要股市上漲帶來資金動能，新青安也持續幫助年輕人降低房貸負擔，同時民眾對於房價上漲預期仍在，包括成屋市場與一手市場都出現交易熱絡的市況，接下來就要觀察6月央行理監事會議動向。
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年5月價量變化，六都和新竹縣市交易量仍熱，高雄月增最多，25%，台南月增15.2%，七都整體交易量月增13.1%，年增24.1%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Ai商機帶旺，股市創高，主計總處上修今年經濟成長至3.94%，達近3年高點，市場呈現熱錢充沛現象，通膨的預期心態，擔心「晚買會更貴」，南部預售市場頻傳排隊現象，而新青安優惠貸款挹注，也讓成屋市場交易熱絡，首購族及為子女置產潮成為現在房市的中流砥柱。
台灣房屋美術之心加盟店店東林家福表示，高雄受產業建設議題及新青安優惠貸款紅利催動，邁入今年以來買氣月月升溫，以5月份帶看量及成交量相較上個月均大幅增加，主力購屋客群以自住客為主，部分為置產，多偏好大樓2-3房產品及透天住宅，總價帶以800萬至1500萬元居多，只要價位合理，成交率就高，而主要購屋熱區可以說是遍地開花，其中又以三民、左營、楠梓、鼓山等區買氣最旺。
不過，張旭嵐也提醒，由於股市目前在高點震盪，接下來電價再調漲導致物價波動，兩岸議題多少影響高資產族的布局心態，仍可能為下半年的房市走向投下變化球。