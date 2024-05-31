排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

近4年最強5月天！雙北換屋族出籠了　下半年留意3重點：小心有變

▲5月最後1天，房仲業者統計旗下交易量都依舊亮眼，雙北換屋族明顯出籠了，堪稱是近4年的「最強5月天」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲5月最後1天，房仲業者統計旗下交易量都依舊亮眼，雙北換屋族明顯出籠了，堪稱是近4年的「最強5月天」。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今天是5月最後1天，信義房屋與台灣房屋稍早公布旗下本月交易量，在月增或年增上都仍有雙位數成長，雖然仍以總價1000~2000萬為大宗，但是再往上一階的總價帶交易量也增溫，顯示換屋族已經出籠了，尤以雙北最為明顯，買氣部分仍以南二都，也就是台南與高雄最旺。不過，專家也提醒，有3重點可能為下半年房市走向投下變化球。

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信義房屋統計，總價1000~2000萬元的交易占比約4成，不過變化較為明顯的是換屋族群的占比增加，總價2500~5000萬的占比明顯較上月增加，尤其是北市換屋買氣增加最為顯著，新北市成交最多是總價1000~1500萬元，不過新北也看到換屋出爐，總價2000~3000萬元的交易占比也出現成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月房市仍維持熱絡的交易市況，主要股市上漲帶來資金動能，新青安也持續幫助年輕人降低房貸負擔，同時民眾對於房價上漲預期仍在，包括成屋市場與一手市場都出現交易熱絡的市況，接下來就要觀察6月央行理監事會議動向。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年5月價量變化，六都和新竹縣市交易量仍熱，高雄月增最多，25%，台南月增15.2%，七都整體交易量月增13.1%，年增24.1%。

▲台灣房屋集團2024年5月價量交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋集團2024年5月價量交易狀況。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Ai商機帶旺，股市創高，主計總處上修今年經濟成長至3.94%，達近3年高點，市場呈現熱錢充沛現象，通膨的預期心態，擔心「晚買會更貴」，南部預售市場頻傳排隊現象，而新青安優惠貸款挹注，也讓成屋市場交易熱絡，首購族及為子女置產潮成為現在房市的中流砥柱。

台灣房屋美術之心加盟店店東林家福表示，高雄受產業建設議題及新青安優惠貸款紅利催動，邁入今年以來買氣月月升溫，以5月份帶看量及成交量相較上個月均大幅增加，主力購屋客群以自住客為主，部分為置產，多偏好大樓2-3房產品及透天住宅，總價帶以800萬至1500萬元居多，只要價位合理，成交率就高，而主要購屋熱區可以說是遍地開花，其中又以三民、左營、楠梓、鼓山等區買氣最旺。

不過，張旭嵐也提醒，由於股市目前在高點震盪，接下來電價再調漲導致物價波動兩岸議題多少影響高資產族的布局心態，仍可能為下半年的房市走向投下變化球。

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