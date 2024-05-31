權值股、航運股尾盤倒地　台股大跌190點、收在最低點21174點

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今日賣壓重心就在於電子權值股，人氣也稍微離開，成交比重下降到65.7%。權王台積電最後一盤爆出4.7萬張賣單，拖累股價收在最低價821元，下跌17元或2.03%，日K連5黑並跌破月線，拖累大盤指數有139點，也就是說今日大盤有73%的跌點是來自於台積電；鴻海同樣最後一盤爆出4.5萬張的賣單，終場下跌4.5元或2.55%，收在172元，日K連3黑，跌破10日線以及月線，拖累大盤指數有18點；聯發科則是最後一盤有買單挹注，終場收在相對低點，下跌55元或4.26%，收在1235元，一根長黑K棒跌破短期均線，拖累大盤指數有23點。
此外，尾盤同樣一瀉千里的還有航運股，早盤在盤上震盪，不過一過午盤後由貨櫃三雄領跌，類股指數終場下跌3.2%，是今日跌最重的族群。今日解禁的陽明一度來到跌停價70.5元，終場下跌6.8元或8.68%，收在71.5元；下週一解禁的萬海雖然沒被打入跌停，不過是航運股中跌最重的個股，終場下跌7.8元或8.91%，收在79.7元；長榮跌幅沒有那麼重，終場下跌8元或3.66%，收在210.5元。其餘個股也同樣疲弱，新興、台驊投控、四維航、中櫃下跌逾1%。
而AI族群也有些個股走弱壓盤，緯穎下跌逾6%，雙鴻、智邦下跌逾4%，M31下跌近4%，創意、南電、川湖、技嘉、勤誠下跌逾3%。不過AI族群裡機殼股卻逆勢出頭，迎廣、協易機亮燈漲停，晟銘電、廣隆、貿聯-KY、營邦上漲逾3%。
而超高話題性的機器人概念股今日也續強，彬台、大拓-KY、穎漢、羅昇、廣運亮燈漲停，盟立上漲逾7%，東元上漲逾6%，廣明上漲逾4%，三聯上漲逾3%。
而非電族群今日也有表現，其中又以橡膠股最為亮眼，主要是受惠今年在市場需求逐步復甦、原物料帶動上下游產品價格走揚下，南港、台橡第一季營收均創近年新高，推動今日類股指數上漲4%位居漲幅冠軍，加上輪胎與手套等產品後市被看好。華豐大漲將近8%，正新上漲逾5%，南港、泰豐、建大、國際中橡上漲逾3%。
此外，景氣回暖帶動的族群還有營建股，類股指數上漲逾3%位居季軍，聯上、聯上發、京城亮燈漲停，愛山林上漲逾7%，鼎固-KY、國建上漲逾5%，華建、遠雄、達麗、隆大上漲逾4%。
而金融股今日也力守紅盤，類股指數上漲逾1%，三商壽大漲7%，新光金第一季獲利轉盈上漲逾5%，玉山金、台中銀上漲逾3%，新產、富邦金上漲逾2%，第一保、開發金、永豐金、旺旺保等上漲逾1%。