中職史上身價最高的開球嘉賓！3兆男黃仁勳明登大巨蛋為龍隊開球
輝達執行長黃仁勳明（1）日將現身大巨蛋，為中職味全龍開球，如今在AI晶片需求帶動下，輝達今年股價已飆漲130%，市值逼近3兆美元，黃仁勳身價也跟著水漲船高，一度突破千億美元，折合新台幣逾3.2兆，這次開球將成為中職史上身價最高的開球嘉賓。
記者鄭妤安/台北報導
全球科技盛會「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」即將於下週6月4至7日開展，「AI教父」黃仁勳提早於5月26日晚間提前返台。自他抵台後，一舉一動成為媒體關注焦點。不只被記者、紛絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，近兩日甚至邀集台灣各大科技廠CEO齊聚。
黃仁勳一招手，台廠供應鏈幾乎全員到齊，就連高齡92歲的台積電創辦人張忠謀也不例外，給足面子，偕同夫人張淑芬於29日與黃一同上大街逛夜市。昨日夜宴，廣達、雲達、和碩、鴻海、緯創、緯穎、英業達等董總級大老出席赴約，這是難得一見的「大場面」，和碩董事長童子賢更興奮表示「好像同學會！」
黃仁勳的魅力持續發酵，來台的每一日無論正式或非正式的行程，都能引發轟動。中職味全龍將在5月31日開始，於台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日，將在明（1）日現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓。據了解，黃仁勳是受工業電腦大廠研華的活動邀請，龍隊球團接受《中央社》採訪證實，「除了表達熱烈歡迎外，也在積極安排相關事宜中。」