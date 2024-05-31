美前總統川普34項刑事罪成！全美最新民調、選民反應出爐

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民調指出，即使川普無罪，76% 的受訪者表示這不會影響他們的投票意向；其中9% 表示更不可能投票給川普，14% 則表示更有可能投票給他。
另外，在川普與現任總統拜登的支持率民調上，拜登支持率為50%，川普為48%，兩者差距皆在誤差範圍內，而在表示「絕對會投票」的選民當中，川普支持率增至 49%，拜登為50%；在獨立選民中，對川普的支持度上升至 54%，對拜登的支持度則下降至42%。
這項調查顯示，即使在這樣的司法困境中，川普與拜登的支持率仍然相當接近，拜登略微領先，但差距在誤差範圍之內，這反映了美國社會在政治上的深度兩極化，無論川普的司法困境如何，他仍然擁有堅實的支持基礎。
《紐約時報》也對全美各地多名民眾進行訪問，可以藉此看到判決對選舉和社會的潛在影響。來自華盛頓特區的Jasmin Jones表示，對判決不抱有太多期望，認為不會有實質後果；來自加州洛杉磯的Kevin Holloway-Harris則稱對正義得以伸張感到驚訝，認為川普逃過了太多罪責；北卡羅來納州德罕市的Malcolm Jake認為，總統被判有罪是國家的恥辱，但不會影響川普的當選機會；來自紐約曼哈頓的John Balazy則說，商人支付封口費是常見的事，其他人也在做類似的事但沒被起訴，對此表示質疑；住在德州聖安東尼奧的Columba Peña Wilson則表示，對判決不滿，認為川普沒有犯罪，仍然會投票支持他；住在德州維多市的Rusty Morris則批評判決是政治化的結果，對公平審判表示懷疑。
目前川普最重可能被判4年徒刑，但其他犯下類似罪行的人通常被處以較短的刑期、罰金或緩刑。定罪後，川普仍計劃參加共和黨全國代表大會，並預期將正式被提名為總統候選人。案件的最終判決預計於7月11日宣布。