中職／兄弟阪神日好用心！「筋肉超人」糸井嘉男　將登大巨蛋開球

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糸井嘉男在過去選手時期，以壯碩的體格聞名，曾經一度訓練到體脂率僅剩8％，即便受傷也能靠著驚人的恢復能力，在2、3天後回到場上，因而被賦予了「筋肉超人」的外號。投入日職選秀時，糸井嘉男為投手身份，但因為表現不如預期，所以棄投從打，沒想到發展更加順遂。
成功轉型為多邊形戰士，跑打守樣樣精通，日職生涯累積出賽1726場，打擊率0.296，有171發全壘打、765分打點，2013、14年連續獲得明星賽最高票，曾獲得打擊王、盜壘王各1次，上壘率王3次、7次金手套、5次最佳九人。
賽中糸井嘉男一樣會到「Twitch中信兄弟官方頻道」擔任球評與線上球迷聊天，並且除了與賽後大巨蛋踩草皮體驗的VIP尊爵席一起拍攝大合照外，凡購買阪神聯名主題球衣一樣有機會在大巨蛋與糸井嘉男獲得合照的機會。詳細的拍照會活動辦法後續將與球衣預購資訊一起公佈於「兄弟Fans Club」官方粉絲專頁！
糸井嘉男小檔案
綽號別稱：よっぴ、宇宙人、筋肉超人
出生日期：1981年07月31日（42歲）
身高體重：188公分 98公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手→外野手
出生地點：日本京都府與謝郡岩瀧町（現：與謝野町）
最高學歷：日本近畿大學
職棒經歷：
- 日本職棒北海道日本火腿鬥士隊（2004年～2012年）
- 日本職棒歐力士猛牛隊（2013年～2016年）
- 日本職棒阪神虎隊（2017年～2022年）
- 日本職棒明星賽：2009～2018
- 洋聯上壘率王：2011、2012、2014
- 洋聯打擊王：2014
- 洋聯盜壘王：2016
- 洋聯外野手最佳十人：2009、2011、2012、2014、2016
- 洋聯外野手金手套：2009～2014、2016
- 洋聯月間MVP：2009/06、2012/09
- 央聯月間MVP：2019/06
- 洋聯高潮系列賽MVP：2012