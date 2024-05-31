立法院「消失的表決卡」回歸了！藍綠立委各自反應曝光
立法院今（31）日召開院會，邀請行政院長卓榮泰施政報告並備詢，而許多立委發現「表決卡」回歸了，藍綠立委也各自曬出表決卡，藍委柯志恩說「終於可以好好坐在位置上按表決器，回歸正常的議事運作」；綠委郭昱晴也感慨表示，「消失已久的表決卡終於出現了⋯⋯」。
記者王德蓉／綜合報導
立法院會日前處理國會改革相關法案，罕見採「舉手表決」方式處理議案，遭民進黨團質疑舉手表決有瑕疵。對此，國民黨立委洪孟楷指出，是因517當天表決前，民進黨立委黃捷、邱議瑩等帶頭抽走議事人員插在表決器上的表決卡，立法院長韓國瑜在不得已情況下，再加上當天秩序，才決定用舉手表決；但黃捷卻表示，「偷藏表決卡的人就是徐欣瑩本人」，直批國民黨「作賊喊抓賊」。
而消失的表決卡在今日院會中出現了，藍綠立委上午紛紛曬出「回歸的表決卡」，柯志恩表示，「看到久違的表決卡，終於可以好好坐在位置上按表決器，回歸正常的議事運作」；民進黨立委林月琴則表示，「歷時兩週被沒收的表決卡重現，達到修惡法的目標後，終於將表決卡表決的權利還給我們，可以用表決卡表決」，並透露表決卡的顏色換新從粉色換灰色，郭昱晴也發文感慨「消失已久的表決卡終於出現了⋯⋯」。