名家論壇》黎榮章／大數據分析　為何反對國會改革聲量較低？

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從這段時間以來大量累積的網路討論，主要可以歸納出三大主題，分別是程序問題、藐視國會罪、國會調查權。在程序問題上，超過50%網路聲量批評沒有逐條討論、黑箱，並認為程序不正義，也有19%的聲量支持國會改革，8%網友特別說明不是反改革、而是反黑箱。相對網友對於「程序問題」爭議的風向幾乎是一面倒，在藐視國會罪、國會調查權的相關網路討論中，支持與反對國會改革各有聲量，在藐視國會罪相關討論中，有23%網友認為「這樣以後官員就不敢說謊」、13%質疑「民進黨有什麼好反對」、13%表態「支持國會改革」，加起來已經超過5成。而在國會調查權相關討論中，19%討論在爭辯「立委是否有權裁罰人民」、15%擔心「立委未來會拿到台積電商業機密」；不過也有19%網友質疑「民進黨怕什麼」，6%支持國會改革。
在支持、反對國會改革法案的聲音都有的情況下，朝野立委在網路上的好感度是升還降？透過大數據分析可以發現，這段時間以來，國民黨立委堅持推進改革，網路好感度最高0.43，其次是民進黨立委0.27，最後是民眾黨立委0.24。雖然立院通過的是藍白攜手共提的修法版本，但因為民眾黨團總召黃國昌成為抗議者焦點，拉垮民眾黨的好感度。
綜觀來看，無論是民調，還是立委好感度、網路討論話題，支持國會改革的聲音確實稍占上風，國民黨在處理程序固然有瑕疵，但民進黨過去8年單獨過半，也倚仗人數優勢推過不少法案、封殺不少在野主張，甚至國民黨這次使用的「不再處理散會動議」等招，也都是民進黨團總召柯建銘發明，且過去不少綠委也曾提案要推動國會調查權，如今民進黨卻高喊反對，令人錯亂，民進黨若希望後續在國會改革議題上扭轉輿論走向，恐怕還要更多論述來說服公民社會。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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