青鳥行動消風轉向　媒體人點名「這人」：可能算是綠營戰犯

名家論壇》黎榮章／大數據分析　為何反對國會改革聲量較低？

▲立法院近來推動國會改革修法引發朝野高度對立，吸引國內外關注，民進黨團總召柯建銘表示將窮盡一切可能提出釋憲。（圖／NOWnews攝影中心）
▲立法院近來推動國會改革修法引發朝野高度對立，吸引國內外關注，民進黨團總召柯建銘表示將窮盡一切可能提出釋憲。（圖／NOWnews攝影中心）

文／黎榮章

立法院近來推動國會改革修法引發朝野高度對立，吸引國內外關注。自5月17日開始，藍白陣營主導相關修法在院會闖關二、三讀，當天朝野立委爆發激烈肢體衝突，多人送醫，隨後議事進入冗長的逐條表決，綠營為了拖延時程，祭出逐條重付表決等杯葛手法，21日、24日緩慢推進，最後終於在28日完成三讀。場內各黨吵得火熱，場外也有越來越多群眾在公民團體號朝下聚集，呼籲反黑箱、反擴權，網路甚至自發將之命名為「青鳥行動」。儘管場外青鳥行動人聲鼎沸，台灣民意基金會最新民調卻顯示，58%的國人大體上贊成「公務員藐視國會罪」立法，不贊成僅29%。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫分析國會改革相關的網路討論聲量趨勢，在517前、法案仍在委員會審查、朝野協商階段，相關議題在網路上就有單日數千則，甚至破萬筆討論，517當天聲量一舉衝到3.9萬筆，此後一直維持每日破萬的討論量，18日上午，台北市議員苗博雅在臉書貼文「藍白的『國會盲盒』黑箱假改革」列出8點指控藍白陣營未遵守程序正義，是爭議升溫後第一篇較完整的分析文章，吸引許多關注議題、補進度的網友，當日聲量達6.2萬則。21日、24日立法院再開會，網路討論量也先後衝上8.8萬則、9.5萬則，到28日晚間，立法院長韓國瑜終於落槌、象徵法案完成三讀當天，網路上也有8.6萬則相關討論，連日來國會改革的網路討論度確實很高，無怪乎群眾會上街。

▲國會改革相關話題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲國會改革相關話題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
從這段時間以來大量累積的網路討論，主要可以歸納出三大主題，分別是程序問題、藐視國會罪、國會調查權。在程序問題上，超過50%網路聲量批評沒有逐條討論、黑箱，並認為程序不正義，也有19%的聲量支持國會改革，8%網友特別說明不是反改革、而是反黑箱。相對網友對於「程序問題」爭議的風向幾乎是一面倒，在藐視國會罪、國會調查權的相關網路討論中，支持與反對國會改革各有聲量，在藐視國會罪相關討論中，有23%網友認為「這樣以後官員就不敢說謊」、13%質疑「民進黨有什麼好反對」、13%表態「支持國會改革」，加起來已經超過5成。而在國會調查權相關討論中，19%討論在爭辯「立委是否有權裁罰人民」、15%擔心「立委未來會拿到台積電商業機密」；不過也有19%網友質疑「民進黨怕什麼」，6%支持國會改革。

▲國會改革爭議焦點：網路留言內容、主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
▲國會改革爭議焦點：網路留言內容、主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
在支持、反對國會改革法案的聲音都有的情況下，朝野立委在網路上的好感度是升還降？透過大數據分析可以發現，這段時間以來，國民黨立委堅持推進改革，網路好感度最高0.43，其次是民進黨立委0.27，最後是民眾黨立委0.24。雖然立院通過的是藍白攜手共提的修法版本，但因為民眾黨團總召黃國昌成為抗議者焦點，拉垮民眾黨的好感度。

▲國民黨、民進黨、民眾黨立委：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨、民眾黨立委：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
綜觀來看，無論是民調，還是立委好感度、網路討論話題，支持國會改革的聲音確實稍占上風，國民黨在處理程序固然有瑕疵，但民進黨過去8年單獨過半，也倚仗人數優勢推過不少法案、封殺不少在野主張，甚至國民黨這次使用的「不再處理散會動議」等招，也都是民進黨團總召柯建銘發明，且過去不少綠委也曾提案要推動國會調查權，如今民進黨卻高喊反對，令人錯亂，民進黨若希望後續在國會改革議題上扭轉輿論走向，恐怕還要更多論述來說服公民社會。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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