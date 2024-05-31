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行人地獄！今年首季事故較同期增16人死亡　這2時段最常出意外

▲交通部道安記者會，公告道路交通事故1-3月死傷減幅近5% （示意圖／取自pixabay）
▲交通部道安記者會，公告道路交通事故1-3月死傷減幅近5% （示意圖／取自pixabay）

記者林莞茜／綜合報導

交通部今（31）日召開道安記者會，會上公布最新統計資料。今（2024）年1至3月道路交通事故比去年同期減少5,554件，降至97,436件，死亡人數772人，比去年同期減少39人、130,364人受傷，比去年同期減少7,960人，但行人死亡人數為119人，較去年同期增加16人。

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與目標值比較，113年1-3月之30日死亡人數累計772人未達降至759人(各縣市設定目標值之總和)之目標，另未達標之縣市(單位)計有11個，分別為桃園市、台中市、高雄市、新竹市、嘉義市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及國道，其中增加較多之縣市為臺中市、新竹市各增加12人、國道增加11人。另行人死亡人數未達標之縣市計有13個，分別為桃園市、台中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣及澎湖縣，其中增加較多之縣市為新竹市增加11人、臺中市增加9人。

交通部表示，針對113年1-3月行人事故分析，行人死亡以第二當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4-8時，與傍晚18-20時。肇因部分路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。

交通部目前已積極推動各項防制措施，工程面向部分，交通部刻正就公路路線設計規範及交通工程規範等 2項規範進行檢討，將與內政部市區道路附屬工程設計規範規定密切扣合，打造以人為本之道路環境；實質工程部分，交通部公路局除持續與內政部國土管理署共同推動「永續提升人行安全計畫」，協助地方政府辦理行人設施改善作業外，亦啟動「省道路口安全改善計畫」，預計於 2 年內完成 29,208 處省道路口盤點及改善作業，維護行人通行安全。

而行人專用及早開時相截至113年5月24日止已設置4,658處，較112年底4,091處，增加567處，六都以桃園市增加146處最多，其次為台北市增加143處；非六都以新竹市增加24處最多，其次為苗栗縣增加19處。另5月21日已再函請縣市配合清晨閃光號誌路口改為三色號誌。此外，針對用路人違規宣教部分，持續加強車輛停讓行人及行人勿違規穿越道路宣導，並請警政署加強執法，期望藉由各項改善措施，以有效降低行人事故。

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