行人地獄！今年首季事故較同期增16人死亡　這2時段最常出意外

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交通部表示，針對113年1-3月行人事故分析，行人死亡以第二當事人為主，其中6成9是遭汽車碰撞，年齡層以高齡者占73.1%最多；時間多集中於清晨4-8時，與傍晚18-20時。肇因部分路口主要是車輛不停讓行人，至於路段為行人未依標線或標誌穿越道路。
交通部目前已積極推動各項防制措施，工程面向部分，交通部刻正就公路路線設計規範及交通工程規範等 2項規範進行檢討，將與內政部市區道路附屬工程設計規範規定密切扣合，打造以人為本之道路環境；實質工程部分，交通部公路局除持續與內政部國土管理署共同推動「永續提升人行安全計畫」，協助地方政府辦理行人設施改善作業外，亦啟動「省道路口安全改善計畫」，預計於 2 年內完成 29,208 處省道路口盤點及改善作業，維護行人通行安全。
而行人專用及早開時相截至113年5月24日止已設置4,658處，較112年底4,091處，增加567處，六都以桃園市增加146處最多，其次為台北市增加143處；非六都以新竹市增加24處最多，其次為苗栗縣增加19處。另5月21日已再函請縣市配合清晨閃光號誌路口改為三色號誌。此外，針對用路人違規宣教部分，持續加強車輛停讓行人及行人勿違規穿越道路宣導，並請警政署加強執法，期望藉由各項改善措施，以有效降低行人事故。