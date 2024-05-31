T1／高錦瑋高票獲選新人王　菜鳥年站穩先發、繳出頂尖成績單

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去年12月17日對陣新北中信特攻的比賽中，高錦瑋繳出生涯代表作，轟下生涯新高30分幫助球隊奪勝，更終止特攻在T1聯盟創下的主場跨季22連勝紀錄。
顏行書:高錦瑋未來不可限量
雲豹營運長顏行書也對高錦瑋給出高度評價，認為他是可遇不可求的球員，顏行書指出，在選秀前，就看出高錦瑋是具有創造力且技術靈活的球員，相信他的加入可以改變球隊，並成為建隊的基石之一。
顏行書說：「我對高錦瑋未來充滿期待，他具備所有職業球員特質，訓練有規律、自律性強，對自己的籃球事業抱有極大野心，並勇於面對各種挑戰，期待他不僅在雲豹取得佳績，也希望他能持續代表中華隊出戰，為國爭光！」
對於未來的目標，高錦瑋也透露，希望自己能成為更穩定的控球後衛，不僅要成為球隊的可靠的火力，還要幫助球隊贏得更多比賽。
雲豹抱走多項大獎
除小高拿下年度最佳新人獎外，桃園台啤永豐雲豹團隊本季抱走多項大獎，包含顏行書榮獲最佳經理人、卡森斯(DeMarcus Cousins)獲選三井不動產集團年度人氣球星、克羅馬(Lasan Kromah)則奪得年度得分王、抄截王與年度最佳外援、威廉斯(Devin Williams)年度籃板王。