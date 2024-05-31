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T1／高錦瑋高票獲選新人王　菜鳥年站穩先發、繳出頂尖成績單

▲新秀後衛高錦瑋職業生涯第一年就站穩先發，成為球隊主力，獲得新人王。（圖／T1聯盟提供）
▲新秀後衛高錦瑋職業生涯第一年就站穩先發，成為球隊主力，獲得新人王。（圖／T1聯盟提供）

記者廖聿偉/綜合報導

T1職籃聯盟今(31) 日公布2023-24賽季年度新人獎，台啤永豐雲豹高錦瑋奪得此年度大獎，高錦瑋說：「非常感謝聯盟的肯定讓我獲選新人王，很幸運有一群很厲害很照顧我的學長、NBA等級隊友、金牌等級的夥伴，也謝謝球團還有隊中的學長們的照顧，有他們的支持與信任，我才有機會拿到新人王的獎項！」

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23歲的高錦瑋在雲豹隊擔任主力控球之一，在職業生涯首年就展現出超齡的水準，早已成為新人王的熱門人選，本季場均出賽35分鐘，貢獻14.3分和4.9次助攻，更能在關鍵時刻應對場上狀況，因此被稱為「大心臟菜鳥」，對於自己在本賽季的表現，他給自己打了70分，並說：「算是有達到自我要求的表現，但我還有很大的提升空間，希望在未來賽季中持續成長。」

去年12月17日對陣新北中信特攻的比賽中，高錦瑋繳出生涯代表作，轟下生涯新高30分幫助球隊奪勝，更終止特攻在T1聯盟創下的主場跨季22連勝紀錄。

▲T1 LEAGUE 2023-24賽季年度新人王高錦瑋。(圖/T1聯盟提供)
▲T1 LEAGUE 2023-24賽季年度新人王高錦瑋。(圖/T1聯盟提供)
顏行書:高錦瑋未來不可限量

雲豹營運長顏行書也對高錦瑋給出高度評價，認為他是可遇不可求的球員，顏行書指出，在選秀前，就看出高錦瑋是具有創造力且技術靈活的球員，相信他的加入可以改變球隊，並成為建隊的基石之一。

顏行書說：「我對高錦瑋未來充滿期待，他具備所有職業球員特質，訓練有規律、自律性強，對自己的籃球事業抱有極大野心，並勇於面對各種挑戰，期待他不僅在雲豹取得佳績，也希望他能持續代表中華隊出戰，為國爭光！」

對於未來的目標，高錦瑋也透露，希望自己能成為更穩定的控球後衛，不僅要成為球隊的可靠的火力，還要幫助球隊贏得更多比賽。

雲豹抱走多項大獎

除小高拿下年度最佳新人獎外，桃園台啤永豐雲豹團隊本季抱走多項大獎，包含顏行書榮獲最佳經理人、卡森斯(DeMarcus Cousins)獲選三井不動產集團年度人氣球星、克羅馬(Lasan Kromah)則奪得年度得分王、抄截王與年度最佳外援、威廉斯(Devin Williams)年度籃板王。

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