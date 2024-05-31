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獎項遭撤銷不忍了！黃國昌：被說破壞、蔑視民主　是不可承受之重

▲北美洲台灣人教授協會（NATPA）今發布聲明，決定撤銷頒發給黃國昌的NATPA廖述宗教授紀念獎。（圖／陳明安攝，20240531）
▲北美洲台灣人教授協會（NATPA）今發布聲明，決定撤銷頒發給黃國昌的NATPA廖述宗教授紀念獎。（圖／陳明安攝，20240531）

記者何哲欣／台北報導

立法院日前三讀通過《立法院職權行使法》修正案，立法院外聚集群眾抗議，不滿民眾黨立院黨團總召黃國昌，與國民黨強行通過法案，沒收國會。北美洲台灣人教授協會（NATPA）昨宣布，撤銷頒發給黃國昌的NATPA 廖述宗教授紀念獎，因為他不再代表該獎項所賦予的價值理念。黃國昌回應，尊重授獎單位的決定。

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不過黃國昌也說，因公共政策上不同看法，被稱破壞、蔑視民主，實為不可承受之重，他自己始終堅信，民主屬於全體人民，絕非專屬於以民主進步為名，卻背棄政治承諾之單一政黨。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）2015年以黃國昌是「2014年太陽花學運」的精神領袖之一，因此頒予黃國昌第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」。然而在2024年的今天，黃國昌的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值。

北美洲台灣人教授協會強烈譴責黃國昌當前的行為，也不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主。NATPA理事會基於上述原因一致決定撤銷頒發給黃國昌的NATPA 廖述宗教授紀念獎，因為黃國昌不再代表該獎項所賦予的價值理念。謹此公告。


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