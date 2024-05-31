臺灣國際田徑公開賽升格！奧運金包銀夫妻檔領銜　陣容是史上最強

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本屆比賽共吸引了來自18個國家、共計596位田徑選手參賽，韓國、日本、香港、印度、泰國、菲律賓、越南、新加坡等國均派出10名以上選手參賽。其中，韓國男子跳高紀錄保持者禹相赫（Sanghyeok WOO）和百米紀錄保持者金局潁（Kukyoung KIM）帶領25人代表團來台挑戰，泰國隊更是派出29人之多。
日本隊雖然僅有16人參賽，但陣中不乏好手，包括日本女子跳遠第一的秦澄美鈴（Sumire HATA）和女子百米第二的兒玉芽生（Mei KODAMA），臺灣選手將迎來史上最激烈的挑戰。
奧運金、銀牌領銜 刺激台灣選手突破
東京奧運男子200公尺金牌得主Andre DE GRASSE將領銜參賽，對手將有臺灣最快男子楊俊瀚和亞洲其他頂尖選手。楊俊瀚在2018年以20秒23創下200公尺全國紀錄，這次將挑戰德格拉斯的19秒62，以及日本好手上山紘輝和斯里蘭卡選手達沙納。
在女子100公尺跨欄項目中，里約奧運銀牌得主Nia ALI將參賽，她在產後以12秒30創下個人最佳成績。我國「跨欄正妹」張博雅表示：「期待透過與這些優秀選手較量的過程提升自己，目標是突破13秒，跨進奧運。」
韓國男子跳高紀錄保持者禹相赫在2023鑽石聯賽中以2公尺33奪金，展示了亞洲人的跳高實力。臺灣跳高選手葉柏廷在今年全大運中躍過2公尺30，刷新了全國紀錄。葉柏廷表示：「賽事升級令人興奮，我會把握這次機會，觀察其他選手的動作和技巧，從中學習突破自我。」
巴黎奧運在即 臺灣健兒抓緊備戰
即將代表臺灣前進巴黎奧運的跳遠選手林昱堂也將參賽，他在去年亞洲田徑錦標賽上跳出破全國紀錄的8公尺40奪金，順利達標奧運資格。其餘尚在爭取奧運資格的選手，如楊俊瀚、張博雅、葉柏廷、傅兆玄、蔡維智和余雅倩等也將參賽，為前進巴黎奧運做最後衝刺。
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2024臺灣國際田徑公開賽將於6月1、2日在臺北田徑場展開為期兩天的賽程。本次活動全程免費開放入場，歡迎民眾到場為選手加油。最完整的選手名單和賽程資訊請關注臺灣國際田徑公開賽官網（http://www.taiwan-open.com.tw），更多即時資訊和動態影音請關注粉專（https://www.facebook.com/TAIWANATHLETICSOPEN）。愛爾達體育家族也將全程直播兩天的賽事，詳情請關注愛爾達體育家族粉絲專頁（https://www.facebook.com/eltasports）。