馬力斯颱風生成了！路徑轉彎「直撲台灣上空」 降雨最猛時間出爐
今年第2號颱風「馬力斯」於今（31）日14時發展為輕度颱風，編號第2號（國際命名:MALIKSI，中文譯名:馬力斯），預測往廣東方向移動，接著大轉彎偏東快速移動。氣象粉專表示，馬力斯將在明天凌晨登陸中國廣東，並在週日上午通過台灣上空，強度有機會是熱帶低壓，在週六、週日兩天為台灣各地帶來雷陣雨，尤其西部地區要防劇烈天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」氣象粉專預報指出，颱風「馬力斯」預估在明天（1日）凌晨登陸中國廣東，受到陸地破壞強度會減弱為熱帶低壓，接下來就會轉向偏東快速移動，週日上午通過台灣上空，預估強度會是普通低壓或殘骸，如果撐夠久仍有機會是熱帶低壓。
雖然通過台灣時已經不是颱風，但他會帶動西南風增強，引入大量水氣，週六、日兩天各地容易雷陣雨，尤其週六夜晚至週日午前，西部地區慎防劇烈天氣發生！
中央氣象署預估路徑表示，「馬力斯」颱風會先往北走，進入大陸廣東陸地，在從福建出海，進入陸地前增強，進入大陸後強度開始減弱，從福建出海後減弱成熱帶性低氣壓或低壓系統，殘留水氣併入鋒面進入台灣海峽，週六和週日台灣各地留意雨勢。各地都有降雨機會，且有機會達到大雨或局部豪雨。