「短命颱」馬力斯雨彈週末襲台！吳德榮示警：與鋒面結合留意致災

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原本位於南海的熱帶性低氣壓，在今（31）日下午2時發展成為輕度颱風，中文譯名為「馬力斯」（Maliksi，菲律賓命名，原意為「快速」）。吳德榮表示，馬力斯颱風的結構本身並不好，且距離中國廣東相當近，短期內登陸中國後強度就會快速減弱並且變性為溫帶氣旋，是一個「短命的颱風」。不過值得注意的是，後續它會併入即將南下的鋒面系統中，由於本身還是有一定的強度，帶來的風力及水氣，容易使鋒面帶上的對流發展更旺盛，不排除隨著鋒面南下過程中激發出更多中尺度對流系統，引進的強風、雷擊、冰雹等容易致災的劇烈天氣，民眾應該特別留意。
吳德榮說，週六由於南方水氣偏多，南部地區整天都斷斷續續有短暫雨，到了午後鋒面逐漸南壓，加上熱對流發展旺盛，各地的雨勢有可能會明顯轉強。明日入夜後鋒面正式南下，而這波鋒面主要還是移動通過為主，下週日（6/3）鋒面通過台灣上空，各地都可能會有短時強降雨出現，，直到下周一（6/4）鋒面抵達巴士海峽後，降雨情況就會明顯好轉，影響時間大約一天半左右。
吳德榮提醒，這波鋒面通過後北方冷空氣移入，下週日到週一清晨北台灣天氣會明顯轉涼，最低溫可能不到攝氏20度，提醒民眾要加件薄外套注意保暖。
致災梅雨要件齊備 吳德榮：仍不能掉以輕心
依照目前天氣型態來說，梅雨季相關的要素，例如鋒面、西南風、難被對峙的高壓等等，其實都已經具備了，但到目前為止，只有零星兩波鋒面稍微有出現一些滯留的型態，其餘鋒面基本上都是「移動型」快速通過台灣上空往巴士海峽。吳德榮說，究其原因，主要是南北高壓並未出現平衡對峙的情況，導致南下的鋒面基本上都「衝過頭」了，比較沒有像典型的滯留鋒面會卡在台灣上空，帶來比較長時間的降雨。
另一方面，目前由於近期兩個颱風生成，改變了短期的大氣環境，較強的西南風軸線都稍微偏難指向呂宋島一帶，台灣附近偶有一些西南風轉強，但時間都不長，且沒有正好與南下的鋒面系統搭上。種種原因都使得目前還沒有比較明顯的劇烈降雨威脅。不過吳德榮強調，距離梅雨季結束還有一個月的時間，雖短時間沒有看到明顯劇烈天氣條件通通符合的環境，但不代表六月之後就能掉以輕心。