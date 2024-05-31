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Acuna生涯第2次整季報銷！一度爆哭　「也許我回歸還能拿下MVP」

▲亞特蘭大勇士明星外野手Ronald Acuna Jr.近日膝蓋遭遇傷勢，確定生涯第2度整季報銷，選擇坦然面對。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞特蘭大勇士明星外野手Ronald Acuna Jr.近日膝蓋遭遇傷勢，確定生涯第2度整季報銷，選擇坦然面對。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

亞特蘭大勇士明星外野手Ronald Acuna Jr.在27日比賽中，跑壘時傷及左膝，沒想到最後造成左膝前十字韌帶撕斷裂，確定整季報銷。面對生涯第2次遭遇前十字韌帶斷裂，Acuna Jr.表示自己當下雖然忍不住痛苦，但因為有家人的陪伴再加上先前的經驗，相信能夠更輕易跨過難關，並且在記者會中也說道：「我想更從容的面對這一切，誰知道呢，也許我可以回來贏下另一個MVP。

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受傷後曾落淚　感覺愧對球團

MLB官方網站的報導中指出，Acuna Jr.受訪時表示自己也還在接受賽季報銷的殘酷事實，並收到很多關心訊息。然而，在接收到這麼多支持自己的訊息後，Acuna Jr.感覺到情緒有點崩潰，並且在家獨自落淚

Acuna Jr.解釋道：「我知道他們只是關心我，但我知道有這麼多人支持我，讓我在家哭了出來，因為我覺得自己是拋棄球隊的那個人，彷彿也讓所有人失望了。」勇士總教練Brian Snitker也表示，比起球隊他更擔心Acuna Jr.，因為他很熱愛比賽，這對他來說一定很難熬。

曾從傷病走出　決定淡然面對

Acuna Jr.前一次重大傷勢出現在2021年，因為右膝前韌帶撕裂傷而賽季報銷，後續花了9個多月才重返賽場，但身手非但沒有退化，反而在2023年賽季繳出41支全壘打、73次盜壘的史詩級數據，最終拿下國聯MVP

故此，Acuna Jr.在記者會中說道：「有時你必須迷失自己，才能找到自己，我想這就是我嘗試處理這件事的方式。我只是想要更從容地應對這一切，誰知道呢，也許我可以回來贏得另一個 MVP。」看似自我心境對賽季報銷已經有一定程度的調適。

總教練Snitker也給予Acuna Jr.鼓勵，表示：「他先前已經辦到了，他將會再做一次。他還年輕而且強壯。」Acuna Jr.本季沒有上賽季亮眼，總共出賽49場，敲出4轟並貢獻15分打點，打擊率2成50，跑出16次盜壘成績。


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