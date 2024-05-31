Acuna生涯第2次整季報銷！一度爆哭　「也許我回歸還能拿下MVP」

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MLB官方網站的報導中指出，Acuna Jr.受訪時表示自己也還在接受賽季報銷的殘酷事實，並收到很多關心訊息。然而，在接收到這麼多支持自己的訊息後，Acuna Jr.感覺到情緒有點崩潰，並且在家獨自落淚。
Acuna Jr.解釋道：「我知道他們只是關心我，但我知道有這麼多人支持我，讓我在家哭了出來，因為我覺得自己是拋棄球隊的那個人，彷彿也讓所有人失望了。」勇士總教練Brian Snitker也表示，比起球隊他更擔心Acuna Jr.，因為他很熱愛比賽，這對他來說一定很難熬。
曾從傷病走出 決定淡然面對
Acuna Jr.前一次重大傷勢出現在2021年，因為右膝前韌帶撕裂傷而賽季報銷，後續花了9個多月才重返賽場，但身手非但沒有退化，反而在2023年賽季繳出41支全壘打、73次盜壘的史詩級數據，最終拿下國聯MVP。
故此，Acuna Jr.在記者會中說道：「有時你必須迷失自己，才能找到自己，我想這就是我嘗試處理這件事的方式。我只是想要更從容地應對這一切，誰知道呢，也許我可以回來贏得另一個 MVP。」看似自我心境對賽季報銷已經有一定程度的調適。
總教練Snitker也給予Acuna Jr.鼓勵，表示：「他先前已經辦到了，他將會再做一次。他還年輕而且強壯。」Acuna Jr.本季沒有上賽季亮眼，總共出賽49場，敲出4轟並貢獻15分打點，打擊率2成50，跑出16次盜壘成績。