孫安佐又慘了！泰國呼麻失控「闖民宅露下體」 屋內監視器畫面曝
24歲孫安佐為藝人孫鵬、狄鶯的愛子，6年前曾在美國犯下恐怖威脅罪，遭驅逐出境，他回到台灣後積極健身，經營自己的YT頻道，痛改前非，展現正向一面，還短暫經營手搖店，目前正在就讀大四，然而他卻被爆料，先前在泰國吸毒導致精神錯亂，竟然私闖民宅，還直接裸露下體，在當地遭逮捕。
記者吳昕蓓／綜合報導
據《壹蘋新聞網》報導，孫安佐被當地民眾多次報案，由於他在嗑藥後神智不清，因此也不配合警方調查，還出現暴力行為，22日孫安佐因為吸毒後失控闖進普吉島一處民宅，還脫短褲露出臀部，直接在別人家逛起來，在上二樓時被屋主攔下，立刻報警處理，所有過程都被屋內監視器拍下。
孫安佐當下遭警方拖上車，因為精神恍惚無法對話，到警局後就被送往醫院治療，屋主受訪時也表示，看到孫安佐時有試圖和他溝通，但並沒有得到回應，因為怕對方傷害她的家人，因此選擇報警處理。儘管在當地吸食大麻為合法行為，但孫安佐行為脫序，甚至登上泰國網路新聞，讓爆料者不滿表示：「他這樣的行為真的很讓人感到憤怒」。
事實上，孫安佐的失控行為似乎與網紅女友「麻姬兔」阿乃有關，兩人去年（2023）5月分手後，其實早已悄悄復合，兩人今年（2024）更一起飛往泰國工作，孫安佐在當地擔任翻譯，沒想到兩人的感情又出現狀況，讓孫安佐受到嚴重打擊，《NOWnews今日新聞》稍早致電狄鶯，暫時沒有獲得回應。